Nessuno resiste alla torta al pistacchio più buona del momento, si prepara in 5 minuti, consigliatissima!

Senza burro e senza latte, questa torta al pistacchio è una vera goduria da preparare in 5 minuti. Ideale quando non si ha tempo! Ecco come realizzarla velocemente.

Le torte fatte in casa sono sempre una garanzia di bontà e semplicità. Dopo il successo della torta senza uova, burro e zucchero, quest’oggi proponiamo un altro asso nella manica. Una chicca di pasticceria che farà invidia ad amici e parenti. Una ciambella al pistacchio soffice dal sapore delicato che può essere servita anche a colazione o a merenda. Perfetta anche per chi non ama particolarmente i pistacchi, perché per realizzarla si userà la crema dolce (è una delizia anche la versione salata).

Di seguito, tutto l’occorrente

Ingredienti:

220 g di farina tipo “00” ;

; 120 g di zucchero semolato ;

; 50 g di fecola di patate ;

; 200 ml di acqua , possibilmente a temperatura ambiente;

, possibilmente a temperatura ambiente; 130 g di crema spalmabile al pistacchio ;

; 50 ml di olio di semi ;

; 2 uova ;

; una scorza di limone grattugiata;

grattugiata; 1 cucchiaino di estratto di vaniglia (oppure i semi interni di una bacca);

(oppure i semi interni di una bacca); un pizzico di sale fino ;

; 1 bustina di lievito per dolci.

Per decorare

granella di pistacchi o pistacchi freschi da tritare.

Nessuno resiste alla torta al pistacchio ed ecco come fare a prepararla in 5 minuti

Il primo passaggio da fare è quello di accedere il forno e farlo riscaldare alla temperatura di 180°C, impostando la modalità statica. Successivamente, prendere una ciotola e lavorare le uova con lo zucchero, fino a ottenere un composto spumoso.

Poi, unire anche l’acqua e l’olio e mescolare. Dopo, aggiungere anche un pizzico di sale e la scorza di limone grattugiata. Infine, unire anche l’estratto di vaniglia e mescolare energicamente. A questo punto, bisognerà aggiungere anche la crema spalmabile al pistacchio. Mescolare con l’aiuto delle fruste elettriche. Infine, unire la farina e la fecola, mescolando con cura per evitare grumi. Infine, aggiungere l’ultimo ingrediente: il lievito per dolci.

A questo punto, l’impasto è pronto. Ci vorranno 5 minuti. Non resta che versarlo nello stampo e farlo cuocere. Prendere una tortiera con il diametro di circa 24 cm, poi, imburrarla e infarinarla. Successivamente, versare al suo interno l’impasto e far cuocere per 30 minuti alla temperatura di 180°C. Si consiglia di effettuare la prova dello stecchino per capire il livello di cottura raggiunto. Infine, togliere dal forno e lasciar intiepidire. Prima di servire, cospargere con la granella di pistacchi.

In alternativa è possibile anche inserire la granella di pistacchi all’interno dell’impasto. Nessuno resiste alla torta al pistacchio più buona del momento ed è da provare assolutamente.