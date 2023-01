Lo usi tutti i giorni, ma sai qual è il trucco giusto per pulire lo scolapasta senza detersivi?

Sei anche tu un appassionato di pasta e usi quindi praticamente tutti i giorni lo scolapasta? Alle volte ti sarai anche chiesto come mai non viene pulito del tutto, pur mettendolo nella lavastoviglie.

Che sia in acciaio, o in plastica, lo scolapasta è uno di quegli accessori da cucina che richiede maggior tempo per una sua pulizia. Senza considerare il fatto che possa ospitare della pasta particolare, in grado quindi di attaccare alle sue pareti maggiori depositi. Ecco allora che ti lanciamo qualche suggerimento utile per pulire lo scolapasta, abbandonando lo sporco, ma anche i cattivi odori. Usando i vecchi trucchi della nonna!

L’errore che facciamo tutti anche involontariamente

Ecco l’errore che potresti fare anche tu, come tutti noi nel momento in cui hai utilizzato lo scolapasta. Pensando di aver gettato al suo interno acqua bollente e sale, ti verrebbe da pensare che questo accessorio sia praticamente pulito e sterilizzato. Ma, purtroppo, non devi dimenticare che lo scolapasta in plastica è fatto di vari materiali. Materiali che potrebbero ospitare addirittura la muffa, se alla fine dell’uso non risciacqui e lavi bene proprio lo scolapasta. A maggior ragione, se ti dimentichi qualche piccolo deposito di pasta al suo interno. Proprio per limitare i cattivi odori, molti stanno comprando quello in acciaio. E, parlando di errori, attenzione a non commettere proprio a gennaio quello che potrebbe danneggiare il tuo giardino!

Magari da piccoli, nelle case delle nonne, ci siamo accorti che lo scolapasta si appoggiava all’interno di una pentola o di una terrina. Questo perché le nostre nonne, che la sapevano davvero lunga, riutilizzavano l’acqua bollente della pasta, ma lasciando al suo interno lo scolapasta, dopo averlo utilizzato. Assieme all’acqua bollente e al sale, le nostre nonne univano eventualmente un goccio di aceto, del succo di limone ed eventualmente anche un tappo o anche meno di semplicissimo detersivo per piatti. Sistemi molto semplici, economici, che in una decina di minuti di ammollo, sono in grado di contrastare lo sporco depositato nello scolapasta, eguagliando o anche superando alcuni prodotti specifici del caso.

Meglio usare lo scolapasta di acciaio o di plastica

Lo usi tutti i giorni, ma sai qual è il trucco giusto per pulire lo scolapasta senza detersivi, che sia in acciaio o in plastica. A questo punto sorge spontanea la domanda se sia meglio usare il primo e il secondo. Dipende molto anche dalle tue abitudini, visto che lo scolapasta in plastica è decisamente più leggero, pratico ed economico. Quello in acciaio costerà sicuramente di più, ma è anche più professionale e, proprio parlando di pulizia, tende a far sentire meno gli odori di eventuali depositi di pasta rimasti.