È incredibile questa torta di mele senza uova, zucchero e burro! Bastano 5 ingredienti e 5 minuti!

Sei alla ricerca di un dolce a colazione da fare in 5 minuti e che sia anche piuttosto dietetico e mantenga a bada le calorie? Bene, allora prova la ricetta di oggi! È perfetta per tutta la famiglia. Vediamola insieme.

Profumerà tutta la cucina questa deliziosa torta di mele light che stiamo per preparare. D’altronde, i dolci alle mele rappresentano una certezza della tradizione e accontentano facilmente adulti e bambini grazie alla bontà di ingredienti semplici.

Il mese di gennaio è da sempre il periodo dell’anno in cui più ci si concentra per seguire un piano alimentare più equilibrato. Terminati gli eccessi delle festività natalizie, arriva il momento per rimettersi in forma e smaltire qualche chiletto di troppo. Tuttavia, mettersi a dieta non significa rinunciare necessariamente alla goduria di dolci e dolcetti. Basta scegliere le ricette giuste, quelle meno caloriche e che possano giovare al nostro palato, senza eccessi. Dopo il successo della ricetta con soli 3 cucchiai di zucchero, ne arriva una completamente senza zuccheri aggiunti.

Senza uova, zucchero e burro, è incredibile questa torta di mele! Vediamo tutto l’occorrente per prepararla

Realizzare la torta è davvero un gioco da ragazzi. Ecco tutto quello che serve.

Ingredienti

200 g di farina di tipo 00 (oppure intergrale);

di tipo 00 (oppure intergrale); 300 g di mele ;

; 1 banana matura ;

; 80 g d’olio di semi ;

; 1 bustina lievito per dolci.

Procedimento

Lavare le mele e tagliarne una a metà e poi a fette. Poi, sbucciare le altre mele e tagliarle a cubetti. A questo punto, con l’aiuto di un frullatore, trasformare i pezzetti di mele in una purea.

Aggiungere anche la banana tagliata a pezzetti e frullare per qualche secondo. A questo punto, unire l’olio a filo e poi la farina e il lievito. Frullare ancora per qualche secondo. Prendere uno stampo e foderarlo con carta da forno. Poi, aggiungere le fettine di mela e poi versare sopra l’impasto. È incredibile questa torta di mele, astano 5 minuti per realizzare l’impasto. Ora non resta che far cuocere la torta a 180°C per circa 20 minuti.

Una versione più golosa e ricca

Mele e banane sono due ingredienti che nei dolci si sposano bene. Di seguito, suggeriamo un’altra ricetta. Una torta di mele e banane davvero strepitosa. Ecco tutto l’occorrente.

Ingredienti

300 g di farina di tipo 00;

di tipo 00; 200 g di zucchero ;

; 3 uova ;

; 1 bustina di lievito per dolci;

per dolci; 1 mela gialla più 2 per decorare ;

più ; 1 banana matura ;

; mezzo bicchiere di latte ;

; gocce di cioccolato ;

; zucchero di canna q.b.

Procedimento

Per realizzare questa torta servirà setacciare la farina e il lievito e metterli in una ciotola. Poi, aggiungere le uova e mescolare. Prendere la mela, sbucciarla e tagliarla a cubetti. Amalgamare i cubetti nell’impasto e unire anche la banana matura, precedentemente schiacciata con una forchetta. Mescolare e aggiungere il latte a filo. A questo punto si possono aggiungere anche le gocce di cioccolato. Successivamente, prendere uno stampo e foderarlo con carta da forno.

Versare l’impasto e decorare con le mele tagliate e fettine. Infine, spolverare con lo zucchero di canna e far cuocere a 200°C per 15 minuti.