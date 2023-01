Come fare una crema di pistacchio salata: ricetta da leccarsi i baffi, per pizza, pasta e panini

Sarà difficile rinunciare a questo ingrediente da poter utilizzare in tante preparazioni. La buona notizia è che farlo non è difficile, basta seguire pochi passaggi. Ecco la procedura.

Una crema di pistacchio salata può essere una soluzione da utilizzare in tante situazioni. La può utilizzare chi ama cucinare, ma anche chi non lo sa fare o non ha tempo per farlo.

Considerato che è una ricetta facile da preparare ed in teoria può diventare anche il condimento che fa la differenza in un panino o degli antipasti. Ma anche in preparazioni magari meno rapide come, ad esempio, la pasta o una pizza fatta in casa.

Come fare una crema di pistacchio salata: cosa serve

Si deve, ovviamente, partire dagli ingredienti. Le quantità sono indicative, tenuto conto che dopo averla fatta la prima volta, ognuno troverà il modo di regolarsi nel modo più opportuno in base al proprio gusto.

Servono:

100 grammi di pistacchi sgusciati;

30 grammi di grana;

10 grammi di ricotta salata dura grattugiata o di pecorino grattugiato;

o di 50 grammi di olio d’oliva;

acqua.

La procedura è davvero semplice: eccola passo dopo passo

In un pentolino si dovrà mettere dell’acqua a bollire. Lì si dovranno aggiungere i pistacchi e dovranno starci per circa quattro minuti. Si dovrà quindi passare a scolarli. Questo renderà più semplice le operazioni di rimozione della pellicina che dovrà essere eseguita anche strofinandoli con un panno.

Sarà la fase preliminare al momento in cui i pistacchi dovranno essere inseriti in un mixer. Qui dovranno essere frullati con circa metà dell’olio per sessioni di 40-50 secondi, fino a quando si arriverà a raggiungere una certa omogeneità.

Con l’ausilio di un cucchiaio o di una spatola, si dovrà raccogliere dalle pareti le parti di composto che potrebbero restare attaccate. A quel punto si potrà aggiungere il parmigiano, la ricotta salata e il resto dell’olio.

Alcuni aggiungono il sale, tuttavia chi vuole limitarlo potrebbe anche non farlo. Il pecorino o ricotta salata donano già un certo sapore salato.

Mescolando bene, si dovrà anche avere cura di aggiungere un po’ d’acqua. Quanto? Dipende dalla consistenza che si vuole dare. Il consiglio è di aggiungere pochissima quantità alla volta, in modo da fermarsi dal grado di cremosità che si vuole ottenere.

Come si può utilizzare la crema di pistacchio

A quel punto la crema salata sarà pronta e la si potrà utilizzare come si preferisce. Ad esempio in un panino ricco di gusto con mortadella e burrata, anche se non troppo dietetico. C’è chi lo potrebbe anche aggiungere ad una “pizza bianca”, cioè senza pomodoro .Così come in abbinamento ad altri ingredienti che si utilizzano per condire la pasta.

Sapere come fare una crema di pistacchio salata rappresenta la base per poter mettere in moto la fantasia e creare dei piatti originali.