Ferragosto si avvicina ed è giunto il momento di decidere il menù per questa occasione speciale. Per una giornata di festa con gli amici, magari all’aria aperta, cosa c’è di meglio di una deliziosa torta salata? Oltre ad essere comoda da trasportare ovunque, è buona sia calda che fredda e per questo si presta ad ogni situazione.

Continuando a leggere, vedremo la ricetta della torta salata alla parmigiana, una deliziosa variante che riprende il gusto e la bontà della ricetta originale.

La parmigiana di melanzane è una ricetta a base di melanzane, passata di pomodoro, formaggio, aglio e basilico tipica della tradizione italiana. Ne esistono molte varianti, alcune più leggere e altre meno, ma comunque è una ricetta tipica del sud Italia amatissima in tutta la Penisola.

Deliziosa ed apprezzata da tutti, questa ricetta è l’ideale da cui prendere spunto per una torta salata degna di un giorno speciale come Ferragosto. Inoltre, la torta salata alla parmigiana è economica e semplice da preparare.

Ricetta della torta salata alla parmigiana

Incredibile, ma è questa la ricetta ideale per un Ferragosto all’insegna della tradizione italiana con cui sorprendere amici e parenti. Vediamo, dunque, come si prepara.

Ingredienti

1 rotolo di pasta sfoglia;

600 g melanzane grigliate;

300 ml salsa di pomodoro;

40 g formaggio grattugiato;

200 g mozzarella;

2 spicchi d’aglio;

olio evo, olio di semi q.b.;

sale, farina, basilico q.b.

Procedimento

Per preparare la torta salata, cominciare con il preparare un sughetto, facendo soffriggere l’aglio ed aggiungendo poi la passata, il sale e il basilico. Cuocere per almeno 10 minuti, nel frattempo tagliare la mozzarella a fettine e far sgocciolare, così che non trattenga troppa acqua.

Ora, sciacquare e tagliare a fette sottili le melanzane, poi impanare le fette nella farina e friggere in olio di semi fino. Quando le fette saranno dorate, far asciugare su della carta da cucina per rimuovere l’olio in eccesso.

Poi, mettere la sfoglia in una teglia rivestita di carta da forno e forare la base con una forchetta. Adesso, cominciare a comporre la torta salata, facendo uno strato di melanzane, poi di mozzarella, poi di sugo e basilico.

Dopo aver fatto un secondo strato, concludere la torta salata con del formaggio grattugiato in superficie. Infine, cuocere in forno ventilato già caldo a 180° per circa 35 minuti.

La torta salata alla parmigiana è ora pronta per essere gustata, sia calda che fredda.