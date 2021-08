FAO e OMS le due organizzazioni internazionali che si occupano di tutela dell’alimentazione nel mondo l’hanno definita il cibo del futuro. Ma l’hanno inserita anche nella lista dei cosiddetti “superfood”, ossia di quei cibi che sono così completi da essere indispensabili. Così come queste sono le 2 spezie meno usate e comprate eppure sono le migliori contro i tumori questa pianta è altrettanto utile per il nostro organismo. Questa pianta unica e poco conosciuta riduce glicemia e colesterolo coi suoi 40 antiossidanti, con un occhio di riguardo anche alla nostra linea. Vediamola in questo articolo dei nostri Esperti.

Un incredibile mix di nutrienti

La moringa è considerata perfetta per cercare di rallentare con successo l’avanzare degli anni. Ricchissima di vitamine A, E e K è anche in grado di prevenire la proliferazione delle cellule tumorali. D’altronde contenendo anche quasi 60 tipi di vitamine e nutrienti vari non è difficile capire come questa pianta sia un vero e proprio rimedio per la salute. Pensiamo che solo di vitamina C ne contiene quantità di ben 8 volte superiori alle arance. E se la medicina svela finalmente le 2 cause principali che favoriscono la nascita di un tumore, ricordiamoci di questa pianta alleata del DNA.

Tutte queste qualità che fanno quindi della moringa la pianta del futuro vanno nella direzione di migliorare:

la digestione;

il metabolismo;

la pulizia dei reni;

le attività del fegato;

il sistema ormonale;

le difese immunitarie.

Non solo perché mettendo ovviamente in moto tutto il ciclo depurativo del sangue e degli organi, la funzione di abbassare glicemia e colesterolo è per forza conseguente.

Uno stimolo alla serotonina

Ma se pensavamo che i già tantissimi meriti della moringa finissero qui, dimenticavamo un’altra sua caratteristica: stimola lo sviluppo della serotonina. Ecco, quindi che aumentando l’ormone del buonumore, la moringa è in grado di allontanare anche lo stress, l’ansia e soprattutto la fame nervosa.

