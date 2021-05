Il pane è l’alimento che caratterizza le nostre tavole dai tempi che furono. Furono gli Egiziani a dare origine a tale prelibatezza, seguiti dai Greci che aggiunsero a questo impasto semplice altri ingredienti come latte, miele, olive, noci.

Il pane

È un prodotto semplice che prende origine dalla miscela di tre ingredienti. Ovvero acqua, farina e lievito. Oggi in commercio ne esistono veramente tante varietà.

È un alimento che si conserva con facilità, che se preservato male tende a diventare presto raffermo. Un problema risolvibile in tempi brevi con questi trucchetti specificati in questo articolo.

Nessuno lo compra mai ma è questo il pane consigliato dagli esperti utile anche per mantenere il colesterolo basso e adatto ai diabetici

Ma il pane di cui vogliamo parlare oggi non è il classico pane bianco. Dal gusto squisito ma con molte controindicazioni nutrizionali. Questo, al contrario, è un pane adatto a chi soffre di diabete e di ipercolesterolemia. Mentre per la presenza di glutine non è adatto ai celiaci.

Il pane di segale

Stiamo parlando del pane di segale, detto anche pane nero, per il suo colore più scuro, e per il suo gusto intenso. Questo pane viene prodotto con la farina di segale, un cereale che appartiene alla famiglia delle graminacee e dalle numerose proprietà benefiche.

Le proprietà ed i valori nutrizionali

Esso infatti è ricco di fibre e composti fenolici. Pertanto è in grado di abbassare la glicemia e il colesterolo nel sangue. Inoltre facilita l’evacuazione intestinale e riduce i fenomeni di infiammazione che invece si creano con l’assunzione di pane bianco.

È un prodotto, che grazie alla sua ricchezza di fibre, e al suo potere saziante, è consigliato, ovviamente nelle giuste dosi, in caso di regime alimentare ipocalorico. Infatti 100 grammi di pane di segale apportano 220 kcal.

Dove comprarlo

Per trarne i benefici è necessario che questo il pane sia esclusivamente a base di segale senza l’aggiunta di altre farine. È possibile acquistarlo negli scaffali dei supermercati. Ma anche farlo in casa.

Dunque anche se nessuno lo compra mai ma è questo il pane consigliato dagli esperti: è utile anche per mantenere il colesterolo basso ed è adatto ai diabetici.