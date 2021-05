Chissà quante volte ci sarà capitato di preparare un sugo speciale e vederlo poco denso. Una vera e propria disdetta che rischia di mettere in discussione un piatto a cui tenevamo tanto. E, magari, vedendo che non si asciugava, lasciavamo il sugo sul fuoco, per ritrovarcelo bruciato. Ma, da adesso basta un poco di questo ingrediente e poca fatica per rendere denso e perfetto un sugo troppo liquido. Parliamo dell’amido di mais, alleato speciale non solo nei dolci, ma anche mi sughi per la pasta. Vediamo come e perché in questo articolo dei nostri Esperti.

Sapere addensare è anche un’arte

Quella che alla maggior parte delle persone potrebbe sembrare una semplice correzione, in cucina è invece ritenuta una vera e propria arte. Conoscere, infatti le tecniche e i segreti per rendere più denso e gustoso un sugo, non è cosa da poco. Arrivare al risultato finale con un sugo che non sia né troppo liquido, ma nemmeno troppo denso, richiedere molta attenzione. Vedremo che, ad aiutarci in questa impresa, basta un poco di questo ingrediente e poca fatica per rendere denso e perfetto un sugo troppo liquido.

Parola d’ordine non alterare il gusto

Il nostro obiettivo è sì quello di recuperare o comunque creare la densità del sugo, ma senza rovinarne il sapore originale. Prendiamo, per esempio, il classico sugo al pomodoro. Aggiungere della panna è un trucco che tutti noi conosciamo, ma siamo veramente sicuri che non alteri il sapore originale? Anche se l’aggiunta di panna porta delicatezza alla nostra ricetta, sbagliandone la quantità, alteriamo anche il suo gusto di base. In questo senso, anche l’utilizzo del nostro amido di mais è pericoloso, calcolando male le dosi. Per questo, consigliamo di utilizzare una quantità davvero minima:

mezzo cucchiaino da caffè per la classica pentola quasi piena di sugo di pomodoro.

Infine, se amiamo le verdure, un piccolo trucco per addensare senza alterare è quello di aggiungere una piccola quantità di carote grattugiate. Oltre a compattare il sugo, toglieranno un po’ di quell’acidità tipica del pomodoro.

