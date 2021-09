In cucina siamo pieni di stoviglie forse ormai troppo vecchie per preparare le nostre ricette. Infatti, pensiamo semplicemente a quante vecchie pentole, magari graffiate o bruciate, possiamo trovare nei meandri della nostra casa. Per non parlare poi, per esempio, di padelle usate e riusate, che ormai non ci permettono più di cucinare come una volta. Bene, invece che gettare questi oggetti nella spazzatura, potremmo dar sfogo alla nostra fantasia, buttandoci sul riciclo creativo. Qualche consiglio lo avevamo già dato nel nostro precedente articolo “Ci penseremo due volte prima di buttare teglie e pentole vecchie e rovinate perché ora si conoscono questi riutilizzi strabilianti”. E altre indicazioni si possono trovare in “Non commetteremo mai più il grandissimo errore di buttare le padelle rovinate perché ora sappiamo che esiste questa idea di riciclo utilissima”. Ma le idee ovviamente non sono finite qui.

Nessuno di noi butterà più pentole e padelle vecchie o rovinate grazie a questi riutilizzi sorprendenti

Partiamo dalla nostra vecchia pentola, che ormai non ci permette più di cucinare a dovere il sugo o la pasta che vorremmo. Guardiamola bene e cerchiamo di immaginare un oggetto che potremmo creare sfruttando la sua forma. Una delle prime idee che potrebbero venirci è proprio quella di trasformare la pentola in un delizioso portacandele per esterni. Infatti, ci basterà riverniciarla di un colore che possa abbinarsi bene al nostro balcone, per esempio. Quando sarà asciutta, mettiamola su un fianco e, dopo aver apportato delle decorazioni, poggiamo delle candele quasi al suo interno. L’atmosfera cambierà drasticamente. Ma sappiamo bene che ogni pentola ha anche un coperchio. E pure in questo caso possiamo sfruttare il riciclo creativo. Infatti, ci basterà appendere al muro il vecchio coperchio dopo averlo decorato. Sarà un perfetto appendino da usare in cucina!

Ecco invece delle idee molto interessanti per riutilizzare le vecchie padelle che credevamo di buttare nella spazzatura

La nostra padella potrebbe diventare un piccolo quadro per l’esterno della casa. Infatti, se abbiamo un giardino o un balcone, creiamo delle decorazioni in 3D da attaccare all’interno della stoviglia. Successivamente, appendiamola tramite il buco a qualche chiodo. Vedremo come l’aspetto del nostro balcone cambierà immediatamente. Inoltre, la padella può anche diventare un comodo contenitore. Colorandola e rendendola elegante, infatti, potremo metterla in bagno per conservare saponi e saponette! Perciò, possiamo dirlo con certezza. Nessuno di noi butterà più pentole e padelle vecchie o rovinate grazie a questi riutilizzi sorprendenti.

