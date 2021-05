La padella è uno strumento tanto utile quanto facile da rovinare. Infatti, è molto comune che la superficie si deteriori, non permettendoci più di usarla per cucinare. In questo caso, tendiamo sempre a cestinare la padella rovinata e a comprarne una nuova. Sostituire uno strumento in cucina ormai vecchio o inutilizzabile va benissimo, ma non dovremmo buttare quello precedente, perché è uno sbaglio. Perciò, non commetteremo mai più il grandissimo errore di buttare le padelle rovinate perché ora sappiamo che esiste questa idea di riciclo utilissima.

Creiamo uno specchio unico e originale per la nostra casa

La prima idea che vorremmo proporre è davvero fuori dal comune e renderà il nostro appartamento più unico che raro. Infatti, potremmo trasformare la nostra padella in uno specchio mai visto prima. Ci basterà procurarci uno specchio senza cornice, assicurandoci che sia della stessa grandezza dell’utensile da cucina. Poi, dovremo solo attaccarlo e, successivamente, appenderlo al muro.

In alternativa, potremo anche creare una simpatica lavagna per la nostra cucina

Appendiamo al muro della nostra cucina una vecchia padella e procuriamoci dei gessetti colorati. Forse nessuno ci aveva mai pensato, ma potremo usare il nostro utensile da cucina rovinato come una lavagna davvero fuori dal comune. Ci basterà scrivere nella sua parte interna la lista della spesa o un messaggio carino per la nostra famiglia. Insomma, le idee sono davvero tante!

Infine, pensiamo a un utile riciclo per il nostro barbecue

In alternativa, proponiamo un’altra idea di riciclo, che riguarda la nostra brace. Infatti, con la nostra vecchia padella, potremo creare un barbecue con i fiocchi. Ci basterà porla al di sopra di un focolare e aggiungere una griglia. Qui potremo dar vita alla nostra brace senza sprechi e a costo zero!

