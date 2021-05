Tutti in casa abbiamo delle vecchie pentole o delle teglie rovinate che non utilizziamo più e che pensiamo di buttare. Bene, eliminiamo immediatamente questa idea. Infatti, con questi oggetti potremmo realizzare delle cose davvero utilissime e originali per la nostra casa. Dobbiamo solo capire come sfruttare al meglio le loro capacità e, invece di riempire la spazzatura, potremo riempire le nostre stanze! Infatti, ci penseremo due volte prima di buttare teglie e pentole vecchie e rovinate perché ora si conoscono questi riutilizzi strabilianti.

Una vecchia pentola potrebbe diventare un adorabile sgabello

Prendiamo una pentola vecchia e rovinata, di quelle che non useremmo mai per cucinare. Ora, guardiamo bene la sua forma e, se è abbastanza grande, proviamo a riciclarla in questo modo. Capovolgiamola e mettiamola su un treppiedi. Aggiungiamo un cuscino e guardiamola bene. Sembrerà un simpaticissimo sgabello con cui potremo arredare la nostra casa!

Una mensola davvero originale per la nostra stanza

La nostra vecchia pentola, poi, può diventare anche una mensola davvero fuori dal comune. Se si tratta di un utensile abbastanza capiente, infatti, dovremo seguire dei semplicissimi passaggi. Ci basterà inserire al suo interno delle assi di legno e appenderla al muro! Potremo porre al suo interno delle foto se vogliamo metterla nella stanza da letto. Oppure delle spezie se invece la nostra idea è quella di appenderla in cucina!

Un nuovo portagioie

Passiamo ora alla nostra vecchia teglia. Per esempio, se ne abbiamo una che solitamente viene impiegata per preparare i muffin, trasformiamola in un portagioie. Per prima cosa, riverniciamola, così da darle un tono diverso e più elegante. E poi potremo mettere al suo interno i nostri gioielli o i nostri trucchi. Grazie a questi suggerimenti, da adesso in poi, ci penseremo due volte prima di buttare teglie e pentole vecchie e rovinate perché ora si conoscono questi riutilizzi strabilianti!

Insomma, queste tre idee possono tornarci davvero utili e, inoltre, ci faranno divertire!

Approfondimento

