Nuovo mese, nuovi ingressi nel catalogo di Netflix. Con l’arrivo di settembre, il colosso dello streaming propone ai suoi abbonati una vasta scelta di film, documentari, show e serie animate. Tornano acclamate serie televisive come La Casa di Carta e Lucifer, con rispettivamente la quinta e la sesta stagione.

Le serie televisive non autoprodotte proposte sono appena quattro. Tra queste spiccano Chicago Fire (2012) e lo spin-off Chicago Med (2015), un amatissimo medical drama.

Tra i film, è da segnalare l’introduzione nel catalogo di Mangia Prega Ama, successo del 2010 con un cast che conta nomi del calibro di Julia Roberts e James Franco.

A due anni dalla sua uscita nelle sale di tutto il mondo, Pokémon: Detective Pikachu arriva finalmente anche su Netflix. A luglio, la piattaforma aveva introdotto nel suo catalogo Esplorazioni Pokémon, ventitreesima stagione della serie animata del noto franchise.

Tutte le serie TV e i film in uscita su Netflix a settembre

Film Netflix Original

2 settembre

Afterlife of the Party

8 settembre

10 settembre

Kate

Prey

Il Drago Argentato

15 settembre

Nightbooks – Racconti di paura

Schumacher

17 settembre

Ankahi Kahaniya – Storie non dette

22 settembre

Confessioni di una ragazza invisibile

Intrusion

24 settembre

Il nido dello storno

My Little Pony: Una nuova generazione

28 settembre

Attack of the Hollywood Clichés! – L’imprevedibile classifica dei momenti più prevedibili del cinema

29 settembre

Eravamo canzoni

Film

1 settembre

Piccole Donne

Mangia, prega, ama

12 settembre

Pokémon Detective Pikachu

14 settembre

Scuola di sopravvivenza: Sfida al gelo

16 settembre

I miei eroi erano i cowboy

26 settembre

Shaun, Vita da Pecora: Farmageddon

27 settembre

Mamma Mia! Here We Go Again

Zombieland: Double Tap

29 settembre

Friendzone

Serie TV Netflix Original

3 settembre

La Casa di Carta (stagione 5, parte 1)

Dive Club – Un Tuffo nel Mistero (stagione 1)

7 settembre

On the Verge: al Limite (stagione 1)

8 settembre

Into the Night (stagione 2)

10 settembre

Lucifer (stagione 6)

17 settembre

Sex Education (stagione 3)

Squid Game (stagione 1)

22 settembre

Dear White People (stagione 4)

Jaguar (stagione 1)

23 settembre

Pose (stagione 3)

24 settembre

Rapinatori – la Serie (stagione 1)

Midnight Mass (miniserie)

Blood & Water (stagione 2)

30 settembre

Love 101 (stagione 2)

Luna Park (stagione 1)

Serie TV

1 Settembre

Chicago Med (stagione 1)

Chicago Fire (stagione 1)

Trapped (stagioni 1, 2)

20 settembre

Superstore (stagione 1)

Da che ora saranno disponibili le nuove uscite?

Inutile attendere lo scoccare della mezzanotte del giorno precedente: il catalogo viene aggiornato alle nove di mattina. Questo vale per tutte le serie TV e i film in uscita su Netflix a settembre e non solo.