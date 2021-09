Capita a tutti di sentire di sfuggita una canzone e innamorarsene all’istante. Può succedere sentendo la radio senza aver seguito dall’inizio la trasmissione, o da una pubblicità in tv vista di passaggio. Ritrovare la canzone sconosciuta non sempre è semplice, poiché a volte non si hanno nemmeno elementi sufficienti per una ricerca su internet. O magari la conosciamo anche ma ugualmente ci stiamo scervellando per ricordarci di che si tratti, ma niente. Questi problemi non si presenteranno più una volta appresi i facili trucchi per scoprire gratuitamente i titoli delle canzoni che ci piacciono in 1 minuto.

La soluzione più nota

Le soluzioni ormai ad ogni difficoltà arrivano quasi sempre dal nostro smartphone. Molti forse la conosceranno già, ma esiste un’app in grado di riconoscere le canzoni e di indicarcene il titolo e il cantante.

Si tratta di Shazam, disponibile gratuitamente sia su Google Play Store che su App Store. Dopo averla installata basterà cliccare sull’icona e avviarla. Si aprirà una schermata con l’icona di Shazam al centro. Sarà sufficiente premerla mentre viene riprodotta la canzone da ricercare. Conviene avvicinarsi quanto più possibile alla fonte così che sia meglio percepita.

La grande comodità è che possiamo usarla anche quando non abbiamo alcuna connessione internet. In questo caso memorizzerà la canzone e ce ne mostrerà il risultato non appena ci connetteremo.

Seppure occupi poco spazio, spesso però avendo il telefono già abbastanza pieno preferiamo non scaricare ulteriori app. Tanto più dopo aver appreso che in realtà per riconoscere una canzone possiamo evitare nuove installazioni.

I facili trucchi per scoprire gratuitamente i titoli delle canzoni che ci piacciono in 1 minuto

Qualunque smartphone si abbia sarà in grado di individuare la canzone che cerchiamo. Una comodità considerando che è uno di quegli oggetti che abbiamo sempre a portata di mano e con noi. Potremo facilmente usare dunque questa funzione poco conosciuta appena se ne presenta l’evenienza.

È possibile sia su IOS che su Android. Sull’iPhone la funzione per riconoscere la musica è integrata sull’assistente Siri. Basterà avviare l’assistente virtuale e chiedergli vocalmente di che canzone si tratti. Siri ascolterà la canzone e saprà darci le informazioni di cui necessitiamo.

Se invece abbiamo telefoni Android la funzione è nell’app di Google, preinstallata nei nostri sistemi. Apriamo l’app Google. Nella barra di ricerca vi è l’icona di un microfono, premiamola. A questo punto apparirà l’opzione cerca un brano, la selezioniamo e posizioniamo il telefono in ascolto.

Come con Siri, anche in questo caso in pochi secondi otterremo le nostre risposte.

In più Google è in grado di riconoscere anche le canzoni canticchiate, ma naturalmente per funzionare bene richiede una certa intonazione.

Ovunque saremo grazie ai nostri smartphone riusciremo a trovare in un battibaleno i dati della canzone che ricerchiamo. Il tutto senza dover installare nulla e soprattutto senza alcun servizio a pagamento.