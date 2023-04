Nessuno compra mai questa carne ricca di Omega 3 e bassa di colesterolo, che costa la metà del vitello. Alla griglia è spettacolare

In cucina bisogna tenere un occhio alla dieta e ai nutrienti e un altro al portafoglio. Non sempre è facile e molte famiglie faticano ad arrivare a fine mese, costrette a rinunciare a certi alimenti. Invece, con un po’ di conoscenza, potremmo avere le stesse proprietà, ad esempio, della carne più pregiata, spendendo poco. Ecco il pezzo di carne da chiedere al macellaio.

Si usa dire che gli italiani rinunciano a tutto, ma non al mangiare e al caffè. Almeno, nelle intenzioni, perché poi bisogna fare i conti con un budget che si assottiglia sempre di più. E che ci costringe, nostro malgrado, a fare delle scelte, a tavola, che sono forzate e ci penalizzano.

Fare la spesa del pesce o della carne è, per tanti, insostenibile. Si aspettano, magari, al supermercato, delle offerte mirate o dei prodotti quasi in scadenza, ma poi non lamentiamoci se il gusto non è al top. Eppure, per il nostro benessere, carne e pesce non dovrebbero mai mancare nella nostra dieta. Le loro proprietà sono fondamentali e, se non si è vegetariani, nella lista della spesa non possono mancare.

Manzo e vitello hanno un costo che per tante famiglie non sempre è sostenibile

La bistecca di vitello o quella di manzo sono certo delle leccornie. Per dire, il filetto di vitello si aggira, in media, sui 34 euro al chilo e il filetto di scottona costa circa 28 euro. Chiaramente, sono prezzi indicativi, ma la media non si discosta. E stiamo parlando di prezzi presi da alcuni supermercati.

La carne, insomma, è una fonte preziosa di vitamine, proteine, minerali. Le linee guida della World Cancer Research Fund raccomandano non più di tre porzioni a settimana, equivalenti a circa 350-500 grammi totali. Limitando o evitando quella processata. Ma c’è chi dice di non superare i 100 grammi a porzione per non più di due volte a settimana.

Si può comprare della carne con le medesime proprietà, ma a prezzi più bassi

Insomma, la carne va bene mangiarla, ma facendo attenzione a non esagerare. Torniamo al discorso del prezzo. Come esiste un pesce che costa 3 volte meno del salmone, così nessuno compra mai questa carne ricca di Omega 3, decisamente meno cara del vitello. Il problema è che in pochi la conoscono.

Magari, siamo esperti nel prenotare voli aerei a prezzi bassi, con un trucco, ma poi ci lasciamo scappare certe squisitezze. Ebbene, si tratta della Flank Steak o Bavetta che, se da noi viene considerata come cucina popolare, in realtà, in molti Paesi, è un taglio nobile. Ebbene, sapete con quanto ve la portate a casa? Appena ad un prezzo, al chilo, che oscilla sui 18 euro. Il che, come si vede, è la metà del vitello.

Nessuno compra mai questa carne ricca di Omega 3 ed ecco come valorizzarla in cucina

Come è fatta? Un taglio di carne prettamente sottile, che ha lunghe fibre, dove abbonda il tessuto connettivo. A dimostrazione che ogni taglio, anche il meno conosciuto, o povero, può fare la differenza, anche economica, purché cucinato nel modo giusto.

Infatti, la morte sua della bavetta, come si suol dire, è marinata sul barbecue o sulla piastra. Va benissimo anche in versione spezzatino. Perfetta anche la soluzione come macinato. Pagando un terzo meno e senza rinunciare a Omega 3 e, soprattutto, gusto.