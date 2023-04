Caffè intenso e cremoso anche senza la moka? Scopri come lo fanno i turchi per avere un aroma inconfondibile

Desideri un caffè perfetto da preparare anche senza l’aiuto della caffettiera? Prova il metodo turco. Ti basterà il poco necessario e avrai a disposizione una bevanda calda e irresistibile. Scopri subito come farlo a casa.

Il caffè è un rito a cui milioni di italiani non sanno proprio rinunciare. Lo beviamo in ogni momento della giornata, che sia a casa, al bar o durante una pausa al lavoro. Anche preparandolo tra le mura domestiche, però, potremmo non aver a disposizione la classica caffettiera. Certo, ci sono pur sempre le macchine per cialde. Ma per ottenere quel sapore inconfondibile che cattura dal primo istante, potresti provare il metodo mediorientale. È ideale per avere un caffè intenso e cremoso anche senza la moka.

Una volta si bolliva la polvere

In passato il caffè non si faceva con la moka, perché ovviamente non era ancora in commercio. La bevanda come la conosciamo oggi si preparava facendo bollire la polvere. Il processo era lungo e lo si ripeteva più volte. Prima di berla, poi, si attendeva che si depositasse sul fondo.

Inoltre, il caffè dell’epoca era ad alto contenuto di caffeina. Questo perché non lo si filtrava, per cui durante l’ebollizione ne rilasciava un grande quantitativo. Fortunatamente, col passare degli anni si introdussero novità importanti, quali il filtro e la pressione a vapore. Per la moka, invece, bisognerà attendere fino al 1933.

Caffè intenso e cremoso anche senza la moka con il cezve, la caffettiera turca

Si chiama cezve ed è lo strumento indispensabile per realizzare un vero caffè turco. La forma ricorda un bricco di ottone dotato di un manico prominente. Se vuoi comprarlo, lo trovi in vendita anche su Amazon e sui siti principali di ecommerce. Ma veniamo al dunque: il procedimento.

Parti versando circa 50 ml di acqua per tazzina all’interno del contenitore. Quindi zucchera a piacere e mescola bene. A questo punto dovrai mettere il cezve sui fornelli e accendere la fiamma. Non appena bolle toglilo e calcola un cucchiaino di caffè a testa più uno. Per quest’ultimo, assicurati di sceglierne una tipologia macinata molto fine. Adesso fai bollire la bevanda un altro paio di volte e mescola ancora. Infine, versa un cucchiaio di acqua fredda e servi il caffè in tazza, senza preoccuparti di filtrarlo.

Quale caffè fa meno male?

È una domanda ricorrente, a cui non c’è una risposta precisa. Infatti, tutti i tipi di caffè apporterebbero benefici. Anche se, ovviamente, non bisogna berne troppi durante la giornata. Tuttavia, se l’intento fosse quello di eliminare la caffeina dalla dieta, dovremmo puntare su quello d’orzo.

Oltre che avere proprietà digestive e antinfiammatorie, infatti, non conterrebbe nessuna sostanza stimolante. Per questo andrebbe bene per chi ha problemi al cuore o soffre d’ansia. Al contrario, dovrebbe evitarne il consumo chi è celiaco o intollerante al glutine.