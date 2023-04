I segreti per la grigliata di Pasquetta perfetta? Proviamo gli infallibili metodi di chef Borghese e Barbieri

Fervono i preparativi nelle case degli italiani per il tradizionale appuntamento con la grigliata di Pasquetta. Molti di noi sono alla ricerca delle ricette migliori per stupire familiari e invitati. In pochi, però, conoscono i segreti per una grigliata da chef stellati che stiamo per scoprire.

È ufficialmente partito il conto alla rovescia verso le meravigliose grigliate di Pasqua e Pasquetta. Per molti è arrivato il momento di scegliere le carni più magre del Mondo, di sperimentare nuovi sapori e di stabilire il menù. Quello della grigliata è un momento davvero magico che mette insieme convivialità e buona cucina. E se quest’anno vogliamo dare una marcia in più ai nostri piatti e ricevere i complimenti degli ospiti, siamo capitati nel posto perfetto. Prepariamoci perché stiamo per scoprire i segreti per la grigliata di Pasquetta perfetta. A dirceli sono i più importanti chef stellati italiani.

Come cucinare la grigliata perfetta

Ci siamo sempre chiesti come e quanto va cotta la carne sulla griglia? Oppure quale barbecue e quale combustibile scegliere per la cottura? O ancora, se usare o meno il coperchio? Le risposte giuste ce le da lo chef stellato Errico Recanati, una vera istituzione dei piatti di carne italiani.

Per lo chef del ristorante Andreina di Ancona il primo segreto per una buona grigliata è il combustibile. Il suo consiglio è quello di usare legno di buona qualità (olmo o faggio) e un buon carbone. Niente diavolina, invece, perché rischia di alterare il gusto della carne. Il secondo trucco è quello di ungere soltanto la carne e non la griglia. Il motivo? Olio e grassi animali coleranno sulla fiamma e miglioreranno l’affumicatura. In questo ambito pollice alto anche per il coperchio. Se usato nel modo giusto manterrà la carne morbida e succosa.

L’ingrediente segreto di Alessandro Borghese per esaltare la grigliata

Maiale e agnello sono dei grandi classici sulle braci pasquali. Sono semplici da cucinare e piacciono più o meno a tutti. Ma esiste un ingrediente segreto per esaltare il sapore di queste due carni e renderle ancora più morbide e gustose. Ed è la birra. Nell’arte dell’uso della birra nelle ricette Alessandro Borghese è un maestro assoluto. Lo chef suggerisce di marinare l’agnello nella birra per smorzare il gusto selvatico e aggiungere una nota speziata. Per il maiale, invece, possiamo preparare una marinatura con birra bionda e aggiungere sedano e carote. Gli ospiti ringrazieranno.

I segreti per la grigliata di Pasquetta perfetta? Il trucco di Barbieri per grigliare le verdure

Bruno Barbieri svela spesso i segreti delle sue ricette in TV e sui suoi canali social. Uno dei più interessanti è quello che riguarda le verdure grigliate, altro grande classico di Pasqua e Pasquetta. Barbieri è famoso per le sue celebri rivisitazioni del minestrone e per i suoi panini gourmet. E in ognuno di essi fanno bella mostra le verdure grigliate.

Il trucchetto per trasformare zucchine, melanzane e peperoni in un piatto da chef? Semplicemente quello di aggiungere un bouquet garni e uno spicchio d’aglio in fase di cottura.