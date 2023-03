Nessuno compra mai questo pesce ricco di proteine e che costa 3 volte meno del più pregiato salmone

Sappiamo che ci sono dei pesci davvero ricchi di proteine, utili per il nostro fabbisogno giornaliero. Il tonno, ad esempio, è uno dei pesci più proteici. Per non parlare del dentice, delle acciughe o dell’halibut. Però, in pochi sanno che esiste un pesce, che nessuno compra mai, che costa 3 o 4 volte in meno del salmone. Ed ecco qual è.

Il pesce viene inserito in tutte le principali diete, grazie alle sue proprietà ineguagliabili. Difficile rinunciare a un piatto di pesce che fornisce, ad esempio, tante vitamine, come la A, la B6, la B12 e la D. Cosa succede se mangio pesce tutti i giorni?

Certamente, migliora il mio metabolismo, grazie agli acidi grassi Omega 3, presenti nel nostro pesce. Merluzzo, sogliola, sardine, alici, orata, nasello, sono tutti pesci che hanno un contenuto di lipidi basso. In più, garantiscono alte concentrazioni, oltre che di Omega 3, anche di fosforo, iodio e ferro. Ora che arriva la primavera, ad esempio, ci sono diversi pesci che sono un toccasana. Peccato, però, che molti di questi siano particolarmente cari.

Non dobbiamo più preoccuparci del costo grazie a questi pesci “poveri”, ricchi di proprietà

In realtà, non è così. Esistono dei pesci, cosiddetti poveri, che pochi conoscono, hanno un prezzo assolutamente accessibile e che garantiscono, cosa importante, eguali valori nutrizionali. Il loro unico difetto è che sono sconosciuti ai più e, quindi, non vengono comprati. Facciamo qualche esempio.

Qualcuno ha mai sentito parlare dello sgombro? Ovviamente, tutti direte di sì. Ma se vi parlassi dello sgombro cavallo, in quanti potrebbero alzare la mano? Probabilmente, lo farebbero in Puglia, dove è più presente nelle sue acque. Ebbene, questo parente povero dello sgombro lo trovi tra i 3 e i 6 euro al chilo. Decisamente meno degli sgombri “normali”. Un po’ come i tipi di pesce che costano anche 5 volte meno dei più pregiati, ma offrono stesse vitamine.

Non solo lo sgombro cavallo, ma anche questi pesci sono economicamente vantaggiosi, ma ricchi di sostanze

Ad esempio, nessuno compra mai questo pesce ricco di proteine. Chi ha sentito nominare il pesce serra? Si tratta di un animale che vive, generalmente, nel Mar Mediterraneo e ha carni che offrono potassio, fosforo, vitamine A e B. Insomma, una vera manna per la nostra salute. E ha un prezzo che, quando è fresco, si aggira dai 5 euro al chilo in su.

E che dire del pesce sciabola, altro grande trascurato nelle cucine degli italiani. Peccato, perché, ad esempio, si presterebbe bene per fare i classici involtini di pesce. E sapete quanto lo pagate al chilo? Il prezzo medio si aggira intorno ai 5 euro al chilo.

Nessuno compra mai questo pesce ricco di proteine, ma può tranquillamente sfidare il salmone

E veniamo al protagonista del nostro titolo. Un pesce ricco di proteine che, però, a differenza, ad esempio, del salmone, costa ben tre volte meno. Non male per una famiglia. Si tratta della mormora, un pesce che in pochi comprano e conoscono.

Invece, la sua carne è molto pregiata e morbida. Non solo proteine, ma anche ricco di potassio, calcio, ferro, fosforo e vitamine. Cosa non secondaria, ha anche pochi grassi, ed è quindi perfetto per una dieta. Considerando che costa, in media, sui 10 euro al chilo, è facile capire perché costi un terzo in meno, ad esempio, del salmone.