Ecco il modo geniale per trovare voli ancora più economici e le tariffe nascoste su Ryanair

Esistono delle tariffe nascoste su Ryanair che nella ricerca potremmo non vedere e che ci faranno risparmiare molti euro. Ed ecco i due modi per trovarle.

La crisi c’è, è indubbio, ma non ha certo rallentato la voglia di partire degli italiani. E non solo per le feste natalizie, quando, come da tradizione, in tanti si muovono per godersi una piccola vacanza. O, magari, per andare a trovare la famiglia, ricongiungendosi per festeggiare Natale e Capodanno.

Insomma, non è solo una questione di ponte natalizio. Molti italiani hanno voglia di andarsene, magari anche per un fine settimana, dall’Italia, alla scoperta di qualche capitale estera.

Ecco come scovare voli ancora più bassi direttamente sul sito di Ryanair

In tanti, ad esempio, volano con compagnie low cost nella speranza di trovare una tariffa adatta. Ad esempio, vogliamo visitare Vienna ed ecco che, andando sul sito, e inserendo le chiavi di ricerca, potremo vedere, per il periodo prescelto, le soluzioni più economiche. Che, di solito, non offrono una grande scelta.

Allora, ecco il modo geniale per trovare voli ancora più economici sul sito di Ryanair. La parola d’ordine è flessibilità. E, soprattutto, affidarsi al caso. Perché limitarsi a voler vedere a tutti i costi quella determinata località? Infatti, si può visitare il Mondo a tariffe ancora più basse e, spesso, nascoste ai nostri occhi. Come? Ecco il segreto per prenotare spendendo poco.

Basta inserire una chiave di ricerca su Google e ci si apre un mondo di offerte

In pratica, su Google, dovremo inserire, come chiave di ricerca, “Trova Tariffe Ryanair”. A questo punto, ci si apre una pagina, del sito di Ryanair, che annuncia “trova le tariffe più basse per 200 destinazioni”. Un bel vantaggio, insomma. Come fare? Nella maschera che ci appare, inseriamo solo l’aeroporto di partenza, mentre come destinazione selezioniamo “Ovunque”. A questo punto, possiamo scegliere il nostro budget, ad esempio meno di 20 euro.

Nella data di partenza, per chi può, selezioniamo “Qualsiasi Giorno”. Volendo, però, potremmo impostare il giorno di partenza. Nell’ultima casella, invece, selezioniamo “Lunghezza Viaggio” e poi la durata come, ad esempio, “1-3 giorni”. In modo che ci compaia anche il volo di ritorno, perché altrimenti viene mostrata solo l’andata. Con questa ricerca, ad esempio, si vola a Banja Luka, in dicembre, a 17,98 euro andata e ritorno. Più variamo le chiavi di ricerca e maggiori saranno le possibilità di super offerte. Magari, abbinandole con una delle Regioni meno care in Italia.

Ecco il modo geniale per trovare voli ancora più economici anche per due persone

Che è anche una bella idea regalo da fare a qualcuno, per evitare una delle cose da non regalare mai. Esiste anche un’altra strada, se viaggiamo in due. Nella home page, selezioniamo, in alto “Pianifica”. Mettiamo l’aeroporto di partenza e, come arrivo, scegliamo “Qualsiasi Destinazione”. Dove c’è scegli data, selezioniamo un mese nel quale vorremmo viaggiare, ad esempio “Giugno 2023”. Ora, diciamo al sito quanti giorni vorremmo restare, come “2 giorni, 1 notte” o “3 giorni, 2 notti”.

Scegliamo il giorno nel quale vorremmo partire e il numero di passeggeri che voleranno. Ed ecco che ci comparirà una serie di destinazioni con i prezzi migliori per ognuna. Che, attenzione, sono i prezzi a/r per 2 persone. Quindi, dividendoli per 4, scopriremo con quanto vola, a tratta, una persona. E il sito ci dice, per ogni settimana del mese prescelto, le migliori tariffe a disposizione. Insomma, si può viaggiare risparmiando e anche molto.