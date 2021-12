Azzeccare il regalo per un uomo, magari spendendo poco, è una vera impresa. Se è un parente stretto, si può sentire addirittura più pressione perché, conoscendolo bene, non dovremmo assolutamente sbagliare. Se è una persona meno vicina a noi, invece, la difficoltà sta proprio nel non conoscere i suoi gusti. In entrambi i casi, cadere in banalità è molto facile.

Tra i regali più classici c’è sicuramente il profumo. Può anche essere apprezzato, ma è comunque una scelta complessa e personale, a meno che non si conosca esattamente il profumo che piace già. A volte è meglio optare per regali più neutri, ma comunque originali. Per non andare sempre su sciarpe e cappellini, per esempio, ecco 4 regali caldi, originali ed economici ideali per le persone freddolose.

Ora vediamo, invece, alcune idee di regali da uomo sotto i 20 euro che sono utili e che ci faranno fare una bella figura.

Basta col solito profumo ecco 3 regali originali ed economici sotto i 20 euro da regalare a un uomo

Oltre al solito profumo, scegliamo altri regali che ogni uomo apprezzerà, e che ci faranno anche spendere poco.

Partiamo con l’apribottiglie da muro, adatto soprattutto a chi ama la birra o le bibite in bottiglietta. Scegliere le versioni più elaborate, magari in stile vintage o saloon, con scritte o illustrazioni, di legno o in alluminio. Sul mercato si trovano anche apribottiglie con un mini cesto da basket o un piccolo contenitore alla base per raccogliere i tappi. La scelta è vasta, non resta che sbizzarrirsi e fare un bel regalo spendendo veramente poco.

Un altro regalo davvero utile e sempre apprezzato è il coltellino svizzero, che si può trovare ai prezzi più diversi, partendo da pochi euro. Ovviamente, il prezzo varia a seconda della marca, della qualità e del numero di funzioni che possiede. Ce n’è davvero per tutti i budget.

Un regalo utile e intelligente per chi vuole lavorare stando comodamente a letto

Scopriamo ora un regalo utile e intelligente per chi vuole lavorare stando comodamente a letto o sul divano, magari sorseggiando un buon caffè. Si tratta del tavolino da letto. Da usare come vassoio per fare colazione, ma soprattutto per lavorare al pc senza bisogno di mettersi alla scrivania. Un regalo perfetto per chi vuole abbinare lavoro e relax.

Anche in questo caso, si possono trovare prodotti molto economici ma anche più cari, da scegliere in base al proprio budget. Tutto dipende dal materiale, dalla qualità, ma anche dal numero di vani, estensioni rimovibili e livelli di inclinazione.

