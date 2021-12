Malware e virus sono ormai dappertutto in rete. Sembra che non si possa più navigare serenamente senza finire infettati da qualche strano programma malevolo. Ma a differenza di quello che si può credere, è davvero semplice intervenire su un PC infetto. Se, però, non si sa bene come c’è da comportarsi, si corre il rischio di fare più danni di quanti già non ne possa fare il virus.

Alcuni segnali che il proprio computer è stato colpito da un virus sono: antivirus disattivato e impossibilitato a riattivarsi, processi sconosciuti in esecuzione, alto utilizzo della CPU, della memoria e del disco fisso.

Per chi si sentisse un po’ perso abbiamo realizzato questa piccola guida per capire cosa fare quanto il proprio computer viene infettato da un virus per reagire come un esperto e non perdere tutto.

Come capire se si è stati infettati

Anzitutto, come si fa a capire se un computer è infetto? Il primo sintomo è la presenza di processi sconosciuti in esecuzione. Per verificare questo punto, basta cliccare sul tasto destro sull’icona di Windows nella Barra degli strumenti e poi su ‘Gestione attività’. Qui verranno visualizzati tutti i programmi attivi al momento e, in pratica, permette di capire cosa sta facendo il computer.

Se ci sono programmi in esecuzione con nomi strani o sconosciuti, è probabile si tratti di virus. Questi programmi sono riconoscibili anche per l’alto utilizzo di memoria o di risorse di sistema.

È importante installare un programma di analisi e rimozione di virus affidabile, in grado di effettuare scansioni offline. Una volta fatto, si può riavviare il PC in modalità sicura: si tratta di un’opzione che consente di eseguire solo i programmi di base, escludendo tutto quello che può essere nocivo.

Per avviarla basta cliccare sul tasto Riavvia tenendo premuto il tasto Shift sulla tastiera. Ora bisogna selezionare l’opzione “Risoluzione dei problemi” > Avanzate > Opzioni d’avvio, e infine cliccare su Riavvia.

A questo punto il computer verrà riavviato in modalità sicura e si potrà procedere con l’antivirus installato precedentemente. Bisognerà effettuare una scansione del disco, che grazie agli accorgimenti presi verrà compiuta online, e seguire le istruzioni a schermo per eventualmente isolare o cancellare i programmi malevoli.

Tutti i file ritenuti malevoli potranno essere messi prima in quarantena, per bloccarli e impedire che facciano altri danni. Poi, si potrà intervenire su di essi singolarmente o in gruppo per eliminarli definitivamente.

A questo punto, si potrà riavviare il computer normalmente. Tutte le funzionalità normali saranno ripristinate, ma i processi generati dai virus prima presenti saranno stati completamente eliminati.

