L’arrivo del nuovo anno scatena da sempre dei nuovi fermenti. Infatti molti amano l’aria di novità e l’illusione di potersi sbarazzare dei vecchi problemi per salpare verso nuovi orizzonti. In questo periodo ancora di più: tutti aspettiamo ansiosamente la fine di una pandemia globale. Per questo anche stavolta non manchiamo l’appuntamento con le stelle. Sarà infatti un 2022 da ricordare per questo segno baciato dalla fortuna che incoronerà un sogno d’amore, guadagnando molti soldi sul lavoro. Vediamo subito chi è uno dei favoriti degli astri e quali sono i mesi forti per mettersi in gioco.

Stiamo parlando dei Pesci, un segno caratterizzato da un’aura, romantica, creativa e spirituale. È inutile dire che questo tipo di nativo crede fermamente nei sentimenti. A volte però può essere un eterno Romeo, ovvero uno che è “innamorato dell’amore”. Per questo a volte rischia di risultare vittima delle chimere che solo lui ha in testa, o peggio, di finire in mano a dei veri e propri malintenzionati.

Per fortuna però quest’anno il cielo è dalla sua parte, anche se si consigliano sempre le dovute tutele. Prima di tutto i transiti sono a favore. Infatti è già stata prospettata da novembre a marzo una grandissima fortuna e un amore romantico per questi segni zodiacali. Se abbiamo qualcuno nel cuore, possiamo subito fare un calcolo semplice e gratuito per sapere se il nostro partner è la nostra anima gemella. Per le coppie già consolidate invece è possibile magari allargare la famiglia. Da gennaio in poi, infatti, sembrano esserci i presupposti per coloro che lo desiderano, mentre per i single gli incontri si fanno più invitanti.

I vantaggi economici che può riservare l’anno

Passiamo però al settore professionale. Questo sembra in grande fermento, ma per ottenere le prime soddisfazioni bisognerà aspettare un pochino. Queste, infatti, saranno evidenti attorno a maggio e a giugno. Infatti nella tarda primavera si potrà avere dalla propria parte dei pianeti da fuoriclasse. Parliamo di Venere e Giove che rappresentano rispettivamente le “piccole” e le “grandi” fortune. La prima inoltre riuscirà a rendere i nati fra febbraio e marzo particolarmente convincenti e armoniosi nelle proprie parole e nelle proprie azioni. Questo potrebbe anche giovare a livello professionale.

