Per seguire le ultime tendenze in fatto di capelli non è detto che ci si debba dare un taglio. Anche senza cambiamenti drastici è possibile ottenere un look chic e alla moda. Vediamo come.

I look che spopoleranno questa primavera/estate

La primavera è il momento migliore per un nuovo look. Infatti, la natura che si risveglia e si rinnova fa venir voglia di cambiamenti. Ma quali sono gli stili più alla moda? Quest’anno chi vuole osare con il colore deve dire basta ai capelli biondi o castani. Piuttosto, per capelli di tendenza nella primavera 2022 bisogna puntare tutto su tre tonalità che ringiovaniscono immediatamente il look.

In alternativa, si può mantenere il proprio colore naturale, ma scegliere un nuovo taglio. Tra i più alla moda spiccano il mullet o il bixie, ispirato agli anni ’90. Questa soluzione è la migliore per chi non vuole stressare la chioma, già affaticata dal cambio di stagione. Infatti in primavera, spesso, si perdono i capelli: tra le soluzioni per rimediare ci sarebbero otto frutti e ortaggi di stagione, ma anche evitare, o limitare, tinte e decolorazioni troppo aggressive.

Infine, l’opzione meno impegnativa è semplicemente cambiare acconciatura, senza tagli drastici. Che si abbiano i capelli corti o lunghissimi, c’è una pettinatura alla moda per ogni chioma.

Per capelli di tendenza nella primavera 2022 ecco 3 acconciature chic, semplici da realizzare e una addirittura migliorerebbe la chioma

La prima pettinatura di tendenza è adatta a chi ha i capelli corti, per esempio sotto il mento o alle spalle. Si tratta di una mezza coda in versione rilassata, quasi disordinata, con un non so che di francese. L’acconciatura è perfetta soprattutto per chi ha un po’ di frangetta, o ancor meglio i curtain bangs (ossia le ciocche a tendina che incorniciano il viso e vanno particolarmente di moda). Per realizzare una mezza coda alla moda l’importante è non pettinare i capelli in maniera ingessata. Basterà evitare di fare la riga, tirare metà dei capelli all’indietro con le dita e fissarli in un codino alto. Per evitare ciocche troppo ribelli si può aggiungere una spruzzatina di lacca.

La seconda acconciatura riprende la tendenza anni ’90 e primi anni 2000 che sta spopolando in tutti gli ambiti, dagli abiti al make up. È lo chignon basso fissato col mollettone per capelli. Anche in questo caso bisogna lasciare libera qualche ciocca che incornici il viso. Inoltre, per essere al passo coi tempi è meglio scegliere la riga centrale: quella laterale è ormai passata di moda.

Infine, molti stylist preannunciano che l’acconciatura più trendy della primavera/estate sarà la treccia molto alta. Il look, peraltro, aiuterebbe anche a migliorare i capelli: infatti toccare e sistemare continuamente la chioma rende i capelli più unti e stressati. Con una treccia è più facile lasciare i capelli in pace. La treccia alta si realizza tirando bene i capelli all’indietro con un pettine, fissandoli in una coda di cavallo e intrecciandoli in maniera ordinata. Possiamo portare questo look da mattina a sera, perché è perfetto sul lavoro ma anche per un appuntamento elegante.

