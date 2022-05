Corriamo a controllare nell’armadio quali giacche per la mezza stagione facciano già parte della nostra collezione. Potremmo riscoprire un capo senza tempo che torna a fare tendenza nella primavera 2022.

Un classico intramontabile che torna in passerella

Tra i capi da donna per le mezze stagioni che non passano mai veramente di moda ne spicca uno su tutti: la giacca di pelle. Chi ce l’ha già nel guardaroba è pronta per vivere le belle giornate con stile. Infatti, è proprio questa la giacca che spopolerà nella primavera 2022. A confermarlo sono le apparizioni del blazer in pelle sulle passerelle di Miu Miu, Acne Studios, Balenciaga, Prada, Alexander McQueen e svariate altre maison di moda.

Tuttavia, le giacche di pelle non sono tutte uguali: a fare tendenza questa primavera sono soprattutto i modelli ispirati agli anni ’90. D’altronde la tendenza fine millennio e inizio anni 2000 si sta imponendo in tutto il mondo della moda, dagli abiti alle ultime novità in fatto di make up. Per quanto riguarda le giacche di pelle, ciò significa che nelle sfilate di moda si sono visti soprattutto modelli aderenti, senza risvolto e dall’effetto consumato. Ma non solo: spicca anche il blazer di pelle oversize, più morbido ed elegante. Insomma, diverse scelte per quanto riguarda la silhouette, meno variazioni sul colore: il nero domina su ogni altra nuance. Ma come si abbina la giacca di pelle nera? E soprattutto, a chi sta bene?

La giacca che spopolerà nella primavera 2022 conquisterà col suo stile grintoso ma elegante, perfetto dai 20 ai 50 anni

La giacca in pelle è un capo dall’anima sicuramente grintosa, ma non è detto che non si adatti a uno stile romantico ed elegante. Ecco perché sta bene a tutte, dalle giovanissime alle over 50. Infatti, se si vuole un total look di tendenza, si può abbinare la giacca in pelle alla minigonna. Ma il blazer morbido è perfetto anche sopra un paio di pantaloni eleganti a gamba larga: il tocco di stile ideale per svecchiare i classici outfit da ufficio. Infine, la giacca o il blazer in pelle possono creare un affascinante contrasto con capi dall’aspetto più romantico, come gli abitini a fiori e le gonne midi. Non resta che completare il look primaverile con una delle tre acconciature chic e semplici che gli stylist raccomandano per la primavera 2022.

