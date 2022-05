Ci sono dei film davvero imperdibili, che sanno emozionarci in maniere originali e sorprendenti. Al giorno d’oggi molti di queste pellicole si possono vedere in maniera molto comoda, guardandole quando vogliamo a casa su una piattaforma di streaming.

Di seguito consigliamo proprio uno di questi film sconvolgenti, dove troveremo tensione alle stelle ed attori fenomenali. Lo possiamo vedere su Prime Video oppure su Netflix se abbiamo un abbonamento ad uno di questi servizi.

Approfondiamo dunque la conoscenza di questa grande pellicola, che tra l’altro è diretta da un regista molto noto.

Una grandissima pellicola con un cast stellare

Se c’è un regista conosciuto quasi da tutti è Quentin Tarantino. Le sue pellicole sono uniche e regalano tanta azione ed ambientazioni molto varie. Inoltre, presentano anche un’ironia che ci strappa un sorriso anche in situazioni normalmente piene di tensione. I suoi film hanno insomma un tratto molto distintivo, anche se spesso sono stati criticati per l’eccesso di violenza.

Uno dei suoi film più curiosi è quello che conosciamo oggi, ovvero “The Hateful Eight”. Ambientato dopo la guerra civile americana, esso racconta dell’incontro di otto persone diverse in un emporio, nel quale si rifugiano per sfuggire ad una bufera. La situazione tra gli avventori si farà tesa in breve tempo e molti colpi di scena attendono lo spettatore. Una delle particolarità di “The Hateful Eight” è la sua ambientazione: gran parte del film si svolge all’interno dell’emporio, in un’unica grande stanza nella quale si muovono tutti i personaggi.

Tensione alle stelle ed attori fenomenali in questo film al cardiopalma disponibile su Netflix e Prime Video

Questo film ha un gran numero di protagonisti famosissimi. Tra questi citiamo Samuel L. Jackson, un attore che ha già collaborato in passato con Tarantino in “Pulp Fiction”. E poi Kurt Russell, Tim Roth e Jennifer Jason Leigh.

“The Hateful Eight” è stato apprezzato da critica e pubblico, che ha adorato soprattutto i dialoghi tra i personaggi e le scene d’azione. Nominato a tre Oscar, ne ha vinto uno per la migliore colonna sonora. Qui c’è una grande notizia per tutti i cinefili italiani: a comporre le bellissime musiche di questo film è stato il maestro Ennio Morricone. Proprio lui ha vinto questo meritatissimo Oscar, l’unico della sua carriera, se si esclude quello alla carriera, vinto nel 2007.

Lettura consigliata

Non crederemo ai nostri occhi quando vedremo su Netflix questo film ed i suoi sconvolgenti colpi di scena