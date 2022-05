Non sempre riusciamo ad avere tutto sotto controllo in cucina, spesso ci scordiamo di riempire la dispensa con alcuni ingredienti importanti, altre volte dobbiamo improvvisare un menù per gli amici. Potrebbe capitare, infatti, di ricevere ospiti in casa senza aver programmato pranzi o cene.

La paura di dover preparare senza preavviso un pasto ci mette in crisi perché l’ultima cosa che vogliamo è fare una brutta figura. Proprio per questo sarebbe utile tenere sempre qualche elemento in più negli armadietti per essere pronti a sfornare pietanze da veri chef. In fondo, non serve imbandire grandi tavole e creare pietanze complicate, piuttosto scegliamo preparazioni e cotture brevi, con alimenti che non costano un patrimonio.

Non disperiamoci per ospiti improvvisi e cene dell’ultimo minuto, ecco cosa cucinare per sorprendere tutti senza svuotare il portafoglio

Teniamo sempre in casa una pasta sfoglia, uovo e della farina, potrebbero servici per mettere in tavola un piccolo aperitivo appagante e gustoso. Con la sfoglia potremmo preparare delle mini pizzette con quello che abbiamo in casa, quindi con del pomodoro, fresco o la passata, e un pezzo qualsiasi di formaggio.

Aggiungiamo qualche dettaglio finale con foglie di basilico e acciuga. In alternativa, facciamo delle piadine veloci con olio, acqua e farina, condite sempre alla pizzaiola oppure con le verdure avanzate che abbiamo in frigo. Basterebbe semplicemente spalmare del formaggio, aggiungere a crudo la rucola o indivia e del tonno in scatola per fare dei rolls freschi e leggeri.

Se invece abbiamo in dispensa della pasta in abbondanza, serviranno poche uova per fare una variante della carbonara. Usiamo della verdura, del tonno in scatola per arricchire il condimento con alcuni dadini e proporre un piatto alternativo con un budget bassissimo.

Un altro primo economico, oltre il classico condimento aglio, olio e peperoncino, si realizza con della passata di pomodoro, acciughe e pangrattato. I 3 ingredienti raggiungeranno una consistenza molto densa, perfetta per condire spaghettoni o rigatoni, con un sapore che ricorda il mare.

Secondo a base di uova

Non disperiamoci per ospiti improvvisi e cene dell’ultimo minuto, se avremo abbastanza uova, potremo fare diversi secondi, oltre le omelette e frittate, prepariamo diverse crepes. Facciamo una veloce besciamella, con semplice latte e farina e stratifichiamo su una teglia. Aggiungiamo del formaggio che abbiamo in casa, come la mozzarella o anche qualche stagionato, inserendo avanzi di carne come polpette, salsiccia o salumi oppure pesce. Inforniamo per circa 20 minuti e il nostro piatto conquisterà tutti i palati.

Sempre con qualche uovo, poi, potremmo fare delle frittatine piccole da friggere in padella. Mettiamole da parte e riscaldiamo la passata di pomodoro. A metà cottura del sugo aggiungiamo le frittatine e avremo un piatto golosissimo e decisamente veloce da realizzare.

