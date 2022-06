Tra le ricerche maggiori che fanno le donne, in Internet, ci sono le tendenze della moda estiva 2022. Vogliamo sapere in anticipo cosa andrà per la maggiore, per non farci trovare impreparate. Il desiderio di non sfigurare con le amiche e le colleghe di lavoro, ci impone di essere sempre aggiornate.

Che è anche un piacere, un modo per distrarsi dal quotidiano, cercando di sognare qualcosa di diverso. Per questo, molte fashion influencer hanno successo, perché rappresentano un condensato di ciò che sogniamo e, magari, non avremo mai. Stiamo molto attente a quello che vestono, come Chiara Ferragni che, per tante, è un punto di riferimento nei capi che indossa.

Potrebbe diventare anche un hobby per l’estate questa nuova tendenza modaiola

Tante volte, poi, in vista dell’estate, ci cerchiamo anche qualcosa da fare durante le vacanze. Anche un hobby un po’ diverso, per metterci alla prova. In tanti fanno buoni propositi, soprattutto legati al peso. Ci impegniamo a dimagrire, andare a correre, fare ginnastica all’aperto, cose che, durante l’inverno, trascuriamo. Esistono, però, anche hobby manuali che potremmo provare a fare, magari prendendo qualche lezione da mamme o nonne.

Uno di questi è lavorare a maglia, un hobby che rilassa la mente, è adatto ad ogni stagione e si può praticare in ogni luogo. E l’occasione per iniziare a sferruzzare è che nelle tendenze di moda dell’estate 2022 ci saranno gli orecchini ad uncinetto etno-chic. Infatti, andranno di moda gli orecchini fatti ad uncinetto, che sono unici e perfetti per essere indossati in questa particolare stagione. Infatti, la nuova tendenza del lusso è l’handmade, il manufatto unico. Del resto, gli orecchini in tessuto sposano bene la nuova tendenza etno-chic.

Nelle tendenze di moda dell’estate 2022 ci saranno gli orecchini ad uncinetto etno-chic che potremmo fare anche noi in questo semplice modo

Orecchini con forme di fantasia e fascino esotico hanno avuto grande spazio sulle passerelle di moda. Anche in versione oversize, con una prevalenza del look monocromatico. Meglio se vintage, perché il passato ha sempre il suo perché nella moda. Questi orecchini ad uncinetto si possono ovviamente comprare, ma vuoi mettere il piacere del fai da te? Del crearceli da sole e, magari, di venderle alle amiche o conoscenti, così da arrotondare le nostre entrate?

Si potrebbe partire, con un modello molto facile, ovvero degli orecchini a cerchio. Basterà seguire dei tutorial video per imparare a gestire il nostro uncinetto n.1. Per iniziare, dovremmo puntare sulla maglia bassa che è alla base di tutti i punti. Semplice e perfetta per realizzare ogni oggetto. Dovremo creare 30 maglie basse con un filo color blu cobalto.

È fondamentale che il cerchio sia interamente coperto dal nostro filato. È questo il momento di fare delle catenelle di rotazione rispettando ad ogni giro lo stesso numero di maglie. Potremo così farci passare il gancio dei nostri orecchini e il gioco è fatto.

