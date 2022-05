Anche Chiara Ferragni ha indossato questo indumento che sta ad indicarci quali saranno le tendenze di moda dell’estate 2022 

Noi donne siamo attente alle tendenze di moda. Sfogliamo avidamente le riviste o seguiamo puntualmente tutte le influencer più famose per essere aggiornate. Ci piace, insomma, capire cosa vestiranno vip e non solo, per cercare, magari, in qualche modo, di emularli.

Magari, stiamo ancora cercando di perdere peso praticando sport adatti a farci arrivare in perfetta forma per l’estate. Tornando alla moda, a dire il vero, leggendo i vari siti specializzati, ognuno dice la propria. Insomma, affermare che sarà solo una la tendenza modaiola dell’estate che sta per arrivare, sarebbe sbagliato. Al massimo, potremmo guardare i vari consigli e scegliere quelli che si avvicinano di più ai nostri gusti.

Per quanto riguarda i top non ci sono dubbi

Di recente, durante una visita fatta sul lago di Como, Chiara Ferragni, influencer tra le più famose nel mondo, ha vestito un capo particolare. Che si è fatto subito notare tanto da fare immediatamente tendenza. Già un’anticipazione la si era avuta nelle passerelle di moda Primavera/Estate 2022.

Ora, con la foto vista sui social, sembra che il trend modaiolo sarà confermato. Cosa indossava Chiara Ferragni durante la sua gita? Un top baby con impresse delle fragole. Infatti, l’estate 2022, secondo gli esperti, sarà all’insegna di una bella macedonia. Non solo da mangiare, ma, soprattutto, da vestire.

Non importa quale frutto, ma capi con fragole, limoni, ciliegie, saranno il cosiddetto “must have” estivo. Quello della Ferragni era un top celeste con delle bretelline e, soprattutto, una scollatura bordata in pizzo. Con fragoline che hanno colpito. E se anche Chiara Ferragni ha indossato questo indumento, siamo certi che farà tendenza.

Sempre di recente, la Ferragni è volata in Sicilia, e ha indossato, tra le altre cose, una tuta Garden Party. Il capo, corto, presentava una fantasia floreale con profonda scollatura a V e nodo in vita.

Anche Chiara Ferragni ha indossato questo indumento che sta ad indicarci quali saranno le tendenze di moda dell’estate 2022

Insomma, sono due indicazioni, ma frutta e fiori avranno il loro peso tra gli indumenti che le signore vestiranno dalle prossime settimane. E non solo.

Anche i vestiti in crochet saranno tra i più gettonati durante il periodo estivo. Del resto, il fascino dell’uncinetto sembra non conoscere fine. A vedere quello che era emerso durante le recenti sfilate, infatti, sembra che le nostre nonne, come sempre, ci avessero visto giusto.

Sulle passerelle, è stato un trionfo di vestiti, pantaloni, gonne e top in crochet, in una predominanza assoluta. E, tra i colori di questi capi a uncinetto, il bianco sembra quello che detterà legge nei nostri armadi.

In ogni caso, si preferiranno tinte monocromatiche anche se il mix di centrini, a mo’ di effetto patchwork, non sarà da mettere in soffitta. Del resto, anche le borse che faranno tendenza sono artigianali di cotone super colorate.

