D’estate, è inutile negarlo, i piedi sudano tantissimo, così come il resto del corpo. Ci concentriamo sulle macchie di sudore sulle magliette, ma la verità è che anche le scarpe sono importanti a tal proposito.

Spesso, infatti, ci lasciamo attrarre da prezzi vantaggiosi e compriamo scarpe o ciabatte fatte con materiali scadenti, che aumentano la sudorazione del piede. Il risultato sarà che i nostri piedi suderanno ancora di più, puzzeranno ulteriormente e, alla fine, renderanno le nostre scarpe inutilizzabili. Avremo, quindi, speso male i nostri soldi.

Se, invece, volessimo andare sul sicuro, spendendo poco ma comprando un buon paio di scarpe, dovremmo dirigerci su altro. Un’ottima scelta sono, ad esempio, i sandali, amati anche da Kate Middleton.

Per le ciabatte bisogna fare attenzione

Alle ciabatte, solitamente, si dedica meno attenzione. Molti di noi le comprano in maniera abbastanza casuale, non facendo caso al confort del piede o al materiale utilizzato per realizzarle.

In realtà, le ciabatte sono una scelta importantissima, dal momento che le indossiamo per diverse ore ogni giorno. Sono fondamentali per il benessere del piede, che poi ricade anche su quello di tutto il nostro fisico. Scopriamo, quindi, qual è il tipo di ciabatte perfetto per le nostre esigenze.

Bellissime queste ciabatte estive lavabili e che costano poco, leggerissime e adatte anche per chi ha calli e piedi gonfi

Non tutti lo sanno, ma gran parte delle ciabatte che vediamo esposte in commercio sono in PVC. Le ciabatte fatte di questo materiale, oltre a essere infinitamente confortevole per i nostri piedi, hanno davvero tantissimi vantaggi.

Ecco i 1000 motivi per cui dovremmo scegliere queste ciabatte

Regalano al piede una buona stabilità, il che è molto importante per avere una camminata morbida e rilassata. Hanno una buona resistenza al calore, il che significa che non faranno sudare il nostro piede oltremodo. Sono impermeabili e quindi non assorbiranno acqua o sudore, e, per questo, potremo lavarle tutte le volte che vorremmo.

Oltretutto, si trovano in commercio a prezzi molto concorrenziali, il che ci permetterà di avere delle buone ciabatte senza spendere troppo. Per intenderci, stiamo parlando di prezzi anche inferiori a 10 euro. Ecco perché sono bellissime queste ciabatte estive lavabili e che costano davvero pochissimo.

Infine, ma non per importanza, sottolineiamo che è possibile trovare queste ciabatte in tutte le colorazioni possibili e immaginabili. Per questo, infatti, saranno perfette sia per stare in casa che per andare al mare.

