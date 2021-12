Abbiamo già presentato la pioggia di assunzioni a tempo indeterminato per laureati e diplomati tra Toscana, Marche e Abruzzo. Oggi invece la Redazione di ProiezionidiBorsa evidenzierà alcuni bandi dalla Gazzetta Ufficiale n. 98, del 14 dicembre.

Si tratta di opportunità di lavoro messe a disposizione da alcuni Enti pubblici e locali in alcune Regioni del Centro-Nord. Entriamo nel vivo, dunque, ecco nuovi interessanti concorsi per complessivi 43 posti a tempo indeterminato anche con scuola media.

Le assunzioni previste dall’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego (ARTI) di Firenze

Il concorso (per esami) dell’ARTI di Firenze riguarda 22 posti di operatori in politiche del lavoro, categoria B3, a tempo indeterminato.

Si richiede la cittadinanza italiana (ovvero il rispetto delle norme in materia), la maggiore età, l’idoneità fisica all’impiego, il godimento dei diritti civili e politici. Inoltre occorre essere in regola con gli eventuali obblighi di leva, non aver riportato condanne e non essere stati allontanati dal pubblico impiego.

Quanto al titolo di studio, occorre essere in possesso o del diploma di maturità quinquennale o il diploma di scuola media. In questo secondo caso occorre aver maturato un’attinente esperienza lavorativa documentata di almeno 36 mesi (anche non continuativi). Nello specifico, deve trattarsi di attività relative ai servizi per il lavoro, svolte presso uffici di Amministrazioni pubbliche.

Le domande vanno inoltrate online entro il prossimo 14 gennaio (scade il 28 dicembre, invece, il termine per candidarsi a questo concorso al Ministero).

I bandi della provincia di Monza e della Brianza

In questo caso i bandi pubblicati sono 3, per complessive 10 unità ricercate. Nello specifico le selezioni (tutte per esami) riguardano:

n. 5 unità di assistenti tecnici, categoria C, presso il Comune di Meda;

n. 3 specialisti di polizia municipale, cat. D, presso la provincia di Monza e della Brianza e i Comuni di Lentate sul Seveso e Vedano al Lambro. Uno dei tre posti è con diritto di riserva a favore dei volontari delle FF.AA.;

n. 2 agenti di polizia locale, cat. C, presso i Comuni di Cesano Maderno e Vedano al Lambro.

Le domande di partecipazione vanno inviate online (entro il 13 gennaio) tramite il portale istituzionale. Qui, infatti, è presente il bando e il link per accedere direttamente alla procedura di registrazione ed invio dell’istanza.

Infine l’ultimo concorso (per esami) rimanda al Comune di Brescia, in Lombardia. In questo caso la selezione riguarda la copertura, sempre a tempo indeterminato, di 11 insegnanti scuole dell’infanzia.

Tra i requisiti di partecipazione (art. 2) al concorso illustriamo solo quello relativo al titolo di studio. Si richiede il possesso del diploma di abilitazione all’insegnamento nelle scuole del grado preparatorio, conseguito entro l’A.S. 2001/2002 presso una scuola Magistrale. In alternativa, il diploma di maturità magistrale conseguito entro l’A.S. 2001/2002, presso una scuola Magistrale. Oppure il diploma equivalente alla maturità Magistrale, sempre conseguito entro l’A.S. 2001/2002.

In alternativa è ammessa la laurea in Scienze della Formazione Primaria, indirizzo per la Scuola per l’Infanzia. Oppure la laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria (classe LM 85-bis).

Il bando prevede una prova scritta e una orale, mentre il termine ultimo per candidarsi (esclusivamente online) è fissato al 17 gennaio 2022.

In chiusura invitiamo il Lettore interessato a prendere visione integrale del bando di proprio interesse.

