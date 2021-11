L’uomo è un animale sociale, come sosteneva il saggio Aristotele. Inevitabile dunque che ogni giorno abbia a che fare con diverse persone. Vicini, conoscenti, colleghi di lavoro, familiari, nonché amici e partner.

In ogni rapporto si dovrebbe essere sinceri, spontanei e schietti verso l’altro. Questa sarebbe la fertile base per qualunque tipo di rapporto, che dovrebbe improntarsi all’insegna del rispetto e della lealtà reciproci.

Quello che dovrebbe essere scontato, però, non sempre lo è. Purtroppo capita di imbattersi in gente infingarda che non esiterà a prenderci in giro, in modo volontario e involontario.

Sono questi i segni zodiacali più falsi ed estremamente abili a indossare una maschera e abbindolarci

L’ipocrisia e la falsità sicuramente sono alcuni dei difetti peggio tollerati da tutti e in ogni caso. Tanto più quando si tratta di persone a noi molto vicine, potrebbero minare il legame ma anche deluderci e ferirci.

Ovviamente non possiamo sapere con esattezza chi si rivelerà in tale modo, ma secondo l’oroscopo alcuni segni zodiacali sarebbero più propensi. Abbiamo già visto i segni incredibilmente gelosi e quelli super ambiziosi e irrefrenabili, ora lasciamoci guidare dalle stelle alla scoperta dei più falsi.

Vergine: estremamente perfezionista, sa muoversi in modo davvero scaltro, in ogni ambito della vita. Per agevolarsi non esita a dare agli altri ciò che vogliono o si aspettano, seppure qualcosa distante anni luce dal suo modo di essere. Sa quindi simulare quando ciò può essere vantaggioso;

Cancro: spigliato, amichevole e chiacchierone. Mantenere i rapporti sociali per lui è una dote innata, sa sempre comportarsi come le circostanze richiedono. Per farlo non esita anche a camuffare quelli che sono i suoi veri pensieri, ma più che farlo per malignità lo fa per savoir faire.

Il podio dei falsi dello zodiaco

Ariete: uno dei narcisisti per eccellenza dello zodiaco. Davanti a tutto e tutti viene lui, sempre e comunque. Camuffa con estrema perizia le sue intenzioni e sa mostrarsi in modo completamente diverso da com’è. Ingannare gli altri, nascondendo i propri secondi fini, gli viene spontaneo e sa essere molto subdolo all’evenienza;

Gemelli: si dice sia un segno doppio e con doppia faccia. In effetti spesso risultano indecifrabili, trainati da aspetti diversi tra loro, nascosti sotto atteggiamenti ipocriti. Sotto a una patina di belle parole e di sorrisoni, spesso cela pensieri poco carini che mai lascerà realmente trapelare;

Bilancia: il segno più diplomatico di tutti, sempre in cerca di equilibrio nelle situazioni. Queste caratteristiche fanno sì che non si esponga mai davvero in totale sincerità. Tende invece a seguire l’andamento del momento e ad aderirvi completamente, per poi mutare al prossimo cambio di rotta.

Sono questi quindi i segni zodiacali più falsi ed estremamente abili a indossare una maschera e abbindolarci, accanto ai quali stare all’erta per evitare fregature dolorose.

