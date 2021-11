L’amore, una forza travolgente in grado di rivoltare l’universo. “L’amor che move il sole e l’altre stelle”, direbbe il sommo poeta Dante Alighieri.

Tanto è vero che non sorprende nessuno l’influenza che questo misterioso, quanto potente, sentimento esercita sulla vita di ognuno, nel bene e nel male.

La vita di coppia porta infatti con sé tante piccole e grandi gioie quotidiane. Dolci attenzioni, carezze, supporto nei momenti più brutti.

Allo stesso tempo, però, in alcuni casi non è sempre facilissimo trovare un equilibrio con il proprio partner. In coppia infatti si è in due, con le differenti visioni, i pregi e i difetti. Un problema diffuso indubbiamente è la gelosia, piacevole in piccole dosi in quanto fa sentire desiderati, ma a volte potrebbe anche essere soffocante e stancare.

Brutte notizie per i partner di questi 5 segni zodiacali perché sono incredibilmente gelosi

La gelosia è un tema che riguarda, forse dall’origine del mondo, le coppie di tutti i tempi. Tutti nutrono una certa dose di gelosia verso il proprio partner, alcuni più altri meno.

Indubbiamente, oltre a diversi fattori, ciò dipende dal carattere della persona. Secondo l’oroscopo, però, anche il segno zodiacale influirebbe non poco. Scopriamo quindi quali sono i segni più gelosi di tutto l’oroscopo e vediamo se vi compaiono i nostri partner o addirittura noi stessi.

Partendo dal basso della nostra classifica, troviamo lui, il Capricorno. Ben risaputo come questo segno debba tenere sempre tutto sotto controllo, ovviamente non esita nel farlo anche con il proprio amore. Silenziosamente ispezionerà qualunque movimento e se qualcosa non gli tornerà, non esiterà a cercare di rimettere tutto nel giusto ordine a modo suo, anche andandosene.

Da conquistatore incallito qual è, l’Ariete, grande amante dei flirt, tende a vedere spesso negli altri i suoi difetti. In più, la possibilità di perdere una relazione ne aumenterebbe il valore, talvolta, ai suoi occhi. Date queste premesse, la sua può essere una gelosia esplosiva.

Non meno focoso il superbo Leone. Essendo molto egocentrico, il posto che richiede è sempre quello centrale. Una piccola distrazione nei suoi confronti potrebbe mettere in moto un meccanismo difficile da placare.

Ecco chi troviamo alle prime due posizioni

A seguire, salendo, viene il Toro. La sua è una gelosia forte, ma di tutt’altra natura. Per lui l’impegno amoroso è un vincolo che non deve mai vacillare. Trova sicurezza in ciò che seriamente ha costruito e il timore di macerie lo tiene sempre all’erta.

In capo a questa insolita classifica troviamo un segno che certo non ci sorprenderà, l’implacabile Scorpione. Il suo essere estremamente passionale lo porta anche a eccedere nella gelosia. Abituato a vedere la propria metà pendere dalle sue labbra, basterà poco per far emergere la sua naturale diffidenza sopita. Per trasportarci dalle stelle alle stalle gli basta un minuto.

Brutte notizie quindi per i partner di questi 5 segni zodiacali perché sono incredibilmente gelosi e tenerli a bada potrebbe non essere semplice. Sembrerebbe molto più facile invece accendere loro la miccia.

