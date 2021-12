Siamo quasi agli sgoccioli ormai del 2021. A breve daremo il benvenuto a un nuovo e inaspettato anno, che potrebbe rivelarsi migliore o peggiore di quello trascorso.

Prima di proiettarci ai nuovi inizi, dobbiamo affrontare però il mese di dicembre, conclusione dell’anno in corso.

Un mese che potrebbe farci ricredere sul bilancio generale. Le sorprese infatti, secondo le previsioni dell’oroscopo, non mancheranno.

La dea bendata infatti potrebbe divertirsi a mescolare le proprie carte a tutto vantaggio di alcuni segni zodiacali.

Dicembre stellare per Sagittario e Capricorno ma la fortuna sorriderà anche a questi 4 segni zodiacali dopo un inizio burrascoso

Impossibile negarlo, per alcuni segni zodiacali l’avvicinarsi verso la fine dell’anno è stato un crescendo di buone notizie. Dicembre si chiuderà con il botto e metterà la ciliegina sulla torta su quello che è un periodo già molto positivo.

Ciò vale per il Sagittario e il Capricorno, compagni della buona sorte dal primo all’ultimo giorno di Dicembre.

Il Sagittario è carico e pronto a cogliere tutte le occasioni propizie che si presenteranno sul suo cammino, in ambito lavorativo ed economico come in quello amoroso.

Il Capricorno, uno dei segni zodiacali più ambiziosi e irrefrenabili, finalmente vede arrivare tante soddisfazioni professionali e remunerative. Rasserenato sui propri orizzonti e con la strada spianata, è pronto a lasciarsi andare a grandi passioni.

L’inizio del mese però non è stato rose e fiori per tutti i segni, per 4 sembrerebbe cominciato proprio con il piede sbagliato. Buone notizie in arrivo anche per loro, dicembre infatti si rifarà nei loro confronti positivamente.

Finalmente la sorte potrebbe girare

Per il Toro dicembre è cominciato col piede sbagliato, difficoltà economiche e incomprensioni hanno caratterizzato i primi giorni del mese. Fortunatamente da metà mese il cielo si rischiara e, soprattutto a livello amoroso, ci sarà una rapida rimonta.

Giorni faticosi per i Gemelli, che si sentono ormai allo stremo e non vedono appagati i propri sacrifici. Tempo al tempo, perché ne raccoglieranno i frutti alla fine del mese, prendendosi diverse rivincite. Anche la situazione sentimentale diventerà più chiara.

Neanche il Leone, uno dei segni più gelosi, ha passato giorni felici, attanagliato da questioni familiari e lavorative. In fondo al tunnel però comincia a vedersi una luce. Armandosi di tanta forza, la fine del mese potrebbe ripagare di tutti gli affanni.

L’Acquario ha vissuto momenti di forti turbamenti e confusione, una forte instabilità ha denotato la sua vita fino a questi giorni. È il momento di tirare un sospiro di sollievo, perché le novità in arrivo porteranno finalmente le svolte tanto attese.

Un dicembre quindi stellare per Sagittario e Capricorno, ma la fortuna sorriderà anche a questi 4 segni zodiacali dopo un inizio burrascoso, bisogna saper attendere. Per questi ultimi il peggio è passato, ora bisogna solo prepararsi ad accogliere il meglio che quest’ultimo mese saprà donare.

