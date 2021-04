Il limoncello è uno dei liquori più amati nella tradizione italiana. Tutti sappiamo prepararlo o abbiamo tentato almeno una volta di farlo. In pochi, però, sanno che i limoni avanzati e le bucce possono essere riutilizzate in molti modi. E noi di ProiezionidiBorsa stiamo per svelare il segreto. Neanche dopo aver preparato il limoncello butteremo via le bucce di limone grazie a queste spettacolari idee.

Prepariamo una farina con le bucce

Il primo trucchetto è quello di creare una farina di limoni con gli avanzi di limoncello. Ci serviranno le bucce, un essiccatore (o in alternativa un forno con modalità ventilata) della carta forno e un macina caffè.

Prendiamo le bucce e facciamole asciugare per un giorno sulla carta forno. A questo punto mettiamole in forno ben distribuite su una teglia. Accendiamo a 80 gradi in modalità ventilata. Se utilizziamo l’essiccatore serviranno 3-4 ore a 50 gradi.

Quando le bucce sono essiccate inseriamole nel macina caffè e tritiamo. Otterremo una farina abbastanza grezza. Per perfezionarla facciamola asciugare ancora nel forno tiepido. Maciniamo nuovamente il composto e aspettiamo che si raffreddi.

La nostra farina di limoni è pronta. Mettiamola in barattoli a chiusura ermetica e conserviamo in dispensa. Diventerà una base spettacolare per i nostri dolci.

Neanche dopo aver preparato il limoncello butteremo via le bucce di limone grazie a queste spettacolari idee: creiamo un condimento per i nostri piatti

Con le bucce di limoncello avanzate possiamo realizzare anche un incredibile condimento. Iniziamo scolando le bucce dall’alcool e mettiamole nel tritatutto. A questo punto frulliamo a intervalli regolari fino ad ottenere una polvere abbastanza fine.

Versiamo il preparato in una caraffa e conserviamo in freezer. Grazie all’alcool assorbito, le nostre bucce non si congeleranno e manterranno intatto il loro aroma. Un aroma che potremo riutilizzare per insaporire piatti dolci, salati e anche la carne.

