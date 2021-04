Siamo ormai alle porte di maggio, nel bel mezzo della primavera. Le temperature si alzano, ed iniziamo già a pensare come far fronte all’estate.

E per farlo, dobbiamo essere molto attenti al nostro benessere. Quindi dobbiamo stare molto attenti a ciò che mangiamo, per prepararci già alla prova costume. E poi, soprattutto, stare bene con noi stessi. Vediamo quindi i consigli di oggi per migliorare la nostra alimentazione. Queste sono le 2 verdure di stagione che fanno bene al cuore e ci preparano per l’estate.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Il grande contorno primaverile

La primavera fa spesso rima con piselli. Essi sono dei legumi tipici di questo periodo, e trovano tanti utilizzi in cucina. Di solito, li associamo a qualche piatto di carne, per un contorno davvero saporito. Tuttavia, non è solo il gusto a renderli delle ottime verdure, ma anche le proprietà nutrizionali.

I piselli, infatti, sono molto ricchi di minerali e vitamine, tra cui troviamo potassio, magnesio, e vitamine A e C. Alcune di queste sostanze sono antiossidanti, ovvero proteggono il corpo dall’effetto nocivo dei radicali liberi.

I piselli inoltre sono estremamente utili per la prevenzione di patologie cardiocircolatorie, soprattutto grazie alla presenza sostanziale di acido folico e di vitamina B. Insomma, un pisello al giorno toglie i problemi al cuore di torno, o perlomeno aiuta.

Non dimentichiamo le fave

Una verdura forse meno popolare dei piselli ma che ha anch’essa ottime proprietà è la fava. Anche le fave sono dei legumi, ed anche loro contengono sostanze molto utili al corpo umano. In particolare, presentano una concentrazione elevata di ferro e di vitamina C, e questa combinazione è molto utile per combattere l’anemia.

Esse hanno poi una grande utilità che permette di perdere peso in vista dell’estate. Le fave infatti sono poco caloriche, e contengono una quantità elevata di fibre. Queste ultime permettono un miglioramento del funzionamento dell’intestino.

Queste sono le 2 verdure di stagione che fanno bene al cuore e ci preparano per l’estate. Mettiamole in tavola ed aumenteremo subito il benessere.

Chi invece preferisce coltivare le verdure da sé può leggere questo utile articolo.