L’arredo di una casa si sa dipende dal gusto personale, ognuno di noi tenta di mettere in casa degli oggetti che esprimano la propria personalità. Alcuni prediligono un arredamento moderno e luminoso, altri contemporaneo, altri invece preferiscono uno spazio più rustico e così via.

Arredare casa non è un fatto semplice ma una volta superato questo step è bello dedicarsi ai dettagli. Lavorare sui dettagli è una prassi molto semplice e divertente da fare in casa, riciclando oggetti che ormai non utilizziamo più. Il riciclo creativo permette di dare nuova vita agli oggetti e renderli utili ancora una volta. Sono tantissimi, infatti gli oggetti che possiamo riciclare a costo quasi zero per rendere i nostri utensili ancora più unici.

Ecco le 3 idee fai da te per creare dei sottobicchieri unici e originali con materiali a cui non abbiamo mai pensato.

Tessere di un gioco che abbiamo tutti in casa

Ognuno di noi ha in casa dei giochi di società che custodisce gelosamente, alcuni magari ci giocano ancora altri invece no. Piuttosto che lasciare questo gioco nel cassetto, proponiamo un riciclo creativo e divertente. Il gioco in questione è lo scarabeo. Grazie alle sue tessere è possibile creare un fantastico sottobicchiere.

Il procedimento è veramente un gioco da ragazzi, prendiamo un pezzo di cartone quadrato e incolliamo con la colla a caldo le nostre tessere. Questa creazione risulterà divertente poiché possiamo formare anche delle parole che richiamano qualcosa di familiare o buffo.

Con queste tessere è possibile anche creare dei sottopiatti o dei sottopentola.

CD e DVD

Tra le cose che possiamo riciclare per creare dei sottobicchieri unici che si possono trovare solo a casa nostra, possiamo riprendere dei vecchi CD.

Non solo i CD ma anche i DVD possono fare al caso nostro per creare dei fantastici sotto bicchieri. Basterà semplicemente rivestire il CD della stoffa che più ci piace e fissare i lati con la colla a caldo oppure cucirli con uno spago.

Tappi di sughero

Per creare dei sottobicchieri unici possiamo utilizzare i tappi di sughero delle bottiglie di vino consumate. Basterà tagliare i tappi e ottenere dei dischetti tondi dello stesso spessore e incollarli insieme con della colla. Oppure, possiamo unirli con l’utilizzo di ago e filo, possiamo anche dipingerli con il colore che più ci piace.

Queste sono le 3 idee fai da te per creare dei sottobicchieri unici e originali con materiali a cui non abbiamo mai pensato.