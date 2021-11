Con le tristi giornate autunnali di pioggia diventa piacevole preparare qualche dolcetto sfizioso. Magari coinvolgendo i nostri bambini, che prendono la cosa come un divertimento assicurato. Alla fine della giornata avremo sicuramente la cucina da pulire, ma il morale sarà certamente alto. Andando alla ricerca di qualche dolce che non sia la solita torta, ecco l’idea giusta per i nostri Lettori. Impossibile resistere a queste dolcezze con panna e cioccolato che riempiranno di gioia il nostro autunno. Parliamo di una ricetta non particolarmente impegnativa e con pochi ingredienti abbastanza comuni.

Ecco le dosi per 4/5 persone

Per preparare le dolcezze con panna e cioccolato ci serviranno:

200 grammi di zucchero a velo;

220 grammi di farina di tipo zero;

200 grammi di albumi di uova fresche;

500 ml di panna fresca per dolci;

120 grammi di cioccolato fondente;

90 grammi di burro;

una bustina di vanillina;

un pizzico di sale.

Questa è la ricetta originale, a cui potremmo comunque aggiungere eventualmente delle noccioline o delle mandorle per il gran finale.

Ecco le fasi di preparazione delle nostre dolcezze:

prendiamo una terrina e cominciamo a montare gli albumi delle uova assieme a un pizzico di sale;

aggiungiamo lo zucchero e continuiamo a montare fino a formare la classica “neve”;

a questo punto uniamo il burro che avremo precedentemente fuso, la vanillina, la farina setacciata e la panna montata;

prendiamo una “sac a posh” e sul piano liscio della teglia da forno, coperto possibilmente con della carta da forno, formiamo dei tronchetti lunghi 7/8 centimetri. Avendo cura di distanziali bene tra di loro;

mettiamoli in forno a 180 °, ma davvero per pochi minuti. Diciamo che l’unica seccatura di questa ricetta è proprio quella di controllare continuamente il forno;

quando la cottura sarà ultimata, prendiamo un vassoio, disponiamoci sopra le nostre dolcezze e ricopriamole di cioccolato fuso. A questo punto potremmo decorare ulteriormente con qualche ciuffetto di panna e una spolverata di frutta secca polverizzata a nostro piacere.

