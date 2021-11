Non la calzamaglia ma questo indumento geniale ed estremamente comodo potrebbe non farci sentire più freddo

Le temperature sono sempre più basse, soprattutto la sera e al mattino presto, la sensazione di freddo aumenta sempre di più, non solo per le donne più freddolose. Per non patire il gelo ci avvolgiamo in decine di coperte di pile, calzettoni giganteschi, maxi pullover, mantelle, sciarpe e cappellini.

Se rimaniamo dentro le mura di casa, potrebbe non essere un problema, grazie ai riscaldamenti, utilizzati nel modo giusto, che diffonderanno calore e staremo bene. Quando dobbiamo o vogliamo uscire, però, vestirsi con strati infiniti di maglioni e calze potrebbe non essere poi così comodo. Anche esteticamente non è un bello spettacolo andare in giro con abbigliamento inguardabile e dallo stile “casalingo”.

Spesso sbagliamo anche a scegliere il materiale adatto a combattere il freddo, perché distratti dal modello, colore e moda, perdiamo il vero obbiettivo. Esistono, infatti, dei materiali adatti a questo periodo dell’anno, che proteggono la pelle, mantengono il calore, garantiscono la traspirazione. In più, ci sono dei rimedi naturali che aiutano a mantenere caldo il nostro corpo.

Piccoli trucchetti

Il primo aiuto potrebbe provenire dall’alimentazione, mangiando pietanze ricche di vitamine e minerali. Ci sono alcuni cibi che aumentano il calore corporeo, come alcuni tipi di spezie. Per insaporire i nostri piatti potremmo aggiungere cannella, timo, garofano, zenzero, maggiorana e cumino.

Quando è possibile, prepariamo delle bevande calde, infusi e tisane naturali, che, oltre a scaldare le mani, donano calore al corpo.

Altro trucco per non congelare è non rimanere per troppo tempo fermi sul divano o sulla sedia. Sarebbe meglio effettuare anche sono una piccola camminata, per aiutare la circolazione e non ritrovarsi con mani e piedi come un blocco di ghiaccio.

Facciamo, poi, caldi pediluvi con l’aggiunta di elementi naturali che possano donare sollievo.

Quando usciamo fuori, invece, stiamo attenti a cosa indossare, perché dovremmo riuscire ad equilibrare un look alla moda e materiali anti-freddo.

Non la calzamaglia ma questo indumento geniale ed estremamente comodo potrebbe non farci sentire più freddo

I due materiali top per l’inverso sono seta e lana. Infatti, al contrario dei materiali sintetici, come acrilico e microfibra, non creano l’effetto “serra” e sono termoregolatori. La lana, nello specifico, è un isolante naturale, in grado di riparare il corpo sia dal caldo che dal freddo, è resistente e facilmente lavabile. Quindi, maglie di lana o seta e calzamaglie potrebbero essere una buona alternativa da indossare direttamente a contatto con la pelle.

Ma se dobbiamo indossare abiti più aderenti, non la calzamaglia ma questo indumento geniale ed estremamente comodo potrebbe non farci sentire più freddo. Infatti, per evitare di avere addosso troppi strati, il segreto è avere una maglia intima e un leggings termico, traspiranti e adatti anche a chi pratica sport all’aria aperta, ma non solo.

Se patiamo particolarmente il freddo, sapranno proteggerci nel modo adatto e potremo scegliere diversi modelli e tipi di fibre. Inoltre, gli indumenti tecnici sono talmente sottili che potremo mettere i nostri vestiti preferiti, anche se sono più leggeri, senza che si noti nulla.