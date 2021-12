Con l’arrivo del freddo e le temperature che sono calate in tanti hanno beccato il raffreddore. Gli sbalzi di temperatura tra interno ed esterno, un po’ di pioggia o un colpo di freddo possono averci fregato. Ora ci si ritrova con il naso chiuso e il raffreddore che ci costringono a soffiare continuamente il naso.

La congestione nasale è un fastidio che spesso si accompagna al naso che cola, continui starnuti e anche tosse. Quando non è di origine allergica o legata ad altre malattie in genere passa da sola in pochi giorni. Il problema è che però può essere davvero fastidiosa e debilitante perché potrebbe anche non farci dormire la notte.

Naso chiuso e raffreddore non saranno più un problema con questo pratico e veloce rimedio della nonna

Di rimedi in farmacia ne esistono diversi ma potremmo non volere assumere farmaci per un semplice raffreddore. Non vogliamo aspettare che passi da solo ma non vogliamo neanche che duri troppo. Ecco, quindi, che possiamo provare ad utilizzare qualche rimedio naturale per agevolarne la guarigione.

In genere in questi casi si consiglia di fare dei lavaggi nasali con della soluzione fisiologica o ipertonica. Questo per favorire la pulizia delle cavità nasali, combattere il naso chiuso e ridurre il gonfiore causato dai ripetuti starnuti. Poi si consiglia di bere tisane, brodo o comunque piatti caldi che permettono al corpo di rimanere ben idratato. Ma attenzione se abbiamo anche la gola arrossata potrebbe non essere una buona idea. Ma contro naso che cola e chiuso potrebbero aiutarci questi 2 preziosi ingredienti casalinghi, zenzero e pimento.

Uno dei consigli più comuni è sicuramente fare dei suffumigi. Il vapore acqueo aiuta a respirare meglio con il naso e con l’aggiunta di oli essenziali potremmo velocizzare il decorso. In genere si usano oli essenziali alla camomilla, all’eucalipto o alla menta. Il rimedio di oggi per il raffreddore prevede l’utilizzo di una pianta non molto conosciuta ma dalle incredibili proprietà, l’echinacea.

Avrebbe anche proprietà immunostimolanti

L’echinacea è una pianta erbacea perenne con estrema rilevanza dal punto di vista erboristico. I polisaccaridi contenuti al suo interno sostengono l’organismo negli stati influenzali. Non solo anche nelle malattie da raffreddamento. Per questo motivo è riconosciuto anche come immunostimolante fitoterapico naturale.

Come usarla? Si possono trovare integratori, estratti o oli essenziali di questa pianta. Se non vogliamo ingerirla possiamo tranquillamente usare il suo olio essenziale per i suffumigi. Mettiamone qualche goccia nell’acqua calda e poi copriamo la testa con l’asciugamano. In poco tempo potremo dire addio al naso chiuso.

Quindi, naso chiuso e raffreddore non saranno più un problema con questo pratico e veloce rimedio della nonna. Ovviamente si tratta di un rimedio naturale della nonna, ricordiamoci sempre che non sostituisce il parere medico. Anche se le proprietà di questa pianta sono riconosciute è bene informarsi sui possibili effetti collaterali. In caso di naso chiuso o raffreddore persistente è necessario rivolgersi al proprio medico di fiducia.

