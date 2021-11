L’inverno è alle porte e influenza e raffreddore sono in agguato per crearci non pochi disagi. Perché con il freddo ovviamente ci ammaliamo con più frequenza. Correnti d’aria gelida improvvise, repentini cambi di temperatura tra l’interno delle mura domestiche e fuori, potrebbero provocare il malanno di stagione per eccellenza. In più, nei luoghi chiusi con più persone, potrebbe essere più semplice entrare a contatto con il virus. Sia che si tratti di un’infiammazione virale che di una malattia infettiva, i sintomi più diffusi al Mondo spesso sono molto simili. Quando abbiamo il raffreddore, però, raramente appare anche la febbre, sintomo invece più frequente nell’influenza. In entrami i casi, frequentemente il nostro naso produce più fluido, ovvero muco, causando congestioni e il classico naso “che cola”. Ma potrebbe anche capitare di avere il naso chiuso che non ci permette di dormire bene, proprio per l’eccesso di muco.

Contro naso che cola e chiuso potrebbero aiutarci questi 2 preziosi ingredienti casalinghi

La cultura popolare e i rimedi della nonna, solo in determinati casi e sotto consiglio medico, potrebbero dare sollievo e diminuire alcuni sintomi noiosi dello stato influenzale. Oltre a stare a riposo e ben coperti, non scordiamo che è molto importante idratarci e bere tanta acqua per reintegrare i liquidi persi.

Inoltre, contro naso che cola e chiuso potrebbero aiutarci questi 2 preziosi ingredienti casalinghi, fonti di vitamine e minerali. Il primo elemento è lo zenzero, ricco di vitamina C, potassio, magnesio, fonte di oli essenziali, grazie ai gingeroli presenti ha proprietà antinfiammatorie, analgesiche, antipiretiche. Per combattere il raffreddore, potremmo consumarlo anche sotto forma di decotto.

Un altro possibile alimento è il pimento o pepe garofanato, una spezia dal sapore molto particolare, un mix tra cannella, noce moscata, pepe e chiodi di garofano. Ha proprietà analgesiche, grazie all’eugenolo, antisettiche, antibatteriche e vasodilatatrici, che potrebbero combattere i sintomi del raffreddore. Prima di provare queste alternative, assicuriamoci di non essere allergici ai frutti ed ai vari elementi che troviamo in cucina, per non provocare complicazioni di altro genere.

Prevenzione e cure

Solitamente bastano pochi giorni e qualche accorgimento per guarire, ma il nostro medico curante saprà indicarci la via migliore, in base al nostro stato di salute. Potrà stabilire se necessitiamo di farmaci o eventuali e specifiche terapie per poter trovare sollievo e farci guarire al più presto.

Per liberare il naso dal muco sembrerebbe essere di grande aiuto effettuare lavaggi nasali con soluzione fisiologica. Una soluzione che ripulisce e libera naso e seni paranasali dal muco depositato. In linea generale è un prodotto spesso consigliato anche quando non siamo raffreddati o influenzati per ripulire al meglio il naso.

