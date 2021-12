Il 2021 è stato un anno un po’ difficile per molti. Un anno messo lì a far da cappello a quello prima ancora che ha messo tutto il Mondo in ginocchio. Seppur, a fatica, ci siamo rialzati. Però, non è stato semplice e la fortuna non è sempre stata dalla nostra parte.

Il 2022 si prospetta un anno migliore per ognuno di noi, ma non sarà perfetto per tutti. Ci dispiace per gli altri segni zodiacali che alterneranno alti e bassi ma solo questi 4 vivranno un 2022 costantemente travolti da fortuna soldi e amore.

Esatto, solo 4 segni verranno baciati dalla Dea bendata e accompagnati da grandi sorprese per tutto l’anno. Saranno soprattutto quei segni che fino ad oggi hanno arrancato e cercato di risollevarsi senza riuscita nell’anno passato che otterranno, finalmente, qualche successo.

Chi sarà il più sfortunato

Fra tutti sono 3 i segni che avranno meno fortuna e dovranno rimboccarsi le maniche per ottenere qualcosa. Toro, Capricorno e Sagittario si ritroveranno nel 2022 a dover affrontare molteplici sfide. L’unico modo per non lasciarsi annientare dalla sfortuna è quello di circondarsi di positività e di cominciare le giornate con il piede giusto.

Un po’ di meditazione e qualche pensiero motivazionale giornaliero aiuterà, senza dubbio, ad attrarre energia positiva per affrontare anche i momenti più bui.

Ma vediamo quali saranno i segni baciati dalla fortuna nel 2022.

Bilancia

Un segno super fortunato soprattutto in campo lavorativo. Promozioni e gratificazioni in vista. L’amore anche andrà meglio rispetto all’anno appena passato. Le coppie in crisi troveranno una soluzione risolutiva ai loro problemi. Mentre i single, finalmente troveranno l’amore ma dovranno aspettare tra settembre e ottobre.

Leone

Una vincita inaspettata svolterà l’anno che sembrerebbe cominciare per il verso sbagliato. In realtà da febbraio in poi sarà tutto in discesa. Il tutto sarà arricchito da sorprese, anche in campo sentimentale, che non tarderanno ad arrivare.

Pesci

I nati sotto questo segno partiranno alla grande già dai primi giorni di gennaio. Novità professionali e gratificazioni personali sono dietro l’angolo. I legami con le persone care si intensificheranno sempre di più e i problemi che erano sorti nel 2021 troveranno risoluzione nel corso del nuovo anno.

Vergine

l’anno partirà un po’ a rilento dal punto di vista “fortuna” ma dopo Pasqua i nati sotto il segno della Vergine troveranno il coraggio di prendere delle importanti decisioni. Decisioni che stravolgeranno la loro vita sia dal punto di vista economico che sentimentale. Soprattutto in amore ci sarà da aspettarsi una proposta davvero pazzesca!