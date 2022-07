La prova costume ha sempre terrorizzato anche la più forte delle donne! Purtroppo c’è poco da fare: le vacanze sono uno stress, specie per chi desidera essere sempre impeccabile anche in costume da bagno.

Nel 2022 la moda mare viene però in aiuto anche alle signore più preoccupate, che magari vogliono slanciare la figura e nascondere la pancia in spiaggia. Niente paura, nessun effetto nonna: i brand più intelligenti, quest’anno, propongono tagli che coprono i rotolini naturalmente, senza rinunciare all’aspetto della sensualità.

In più, alcune interessanti furbizie come tagli a vita alta per i bikini e silhouette più avvitate nel caso dei modelli interi.

Ecco una selezione di consigli per gli acquisti furbi, per chi desidera passare le vacanze senza doversi preoccupare della linea. Il loro segreto? Coprire sì le linee, ma con stile.

Il taglio di questi costumi è fatto appositamente per nascondere i punti critici del corpo, esaltando al tempo stesso quelli più importanti. Bando alle ciance, è tempo di analizzare uno per uno questi consigli.

Il primo è sicuramente l’intramontabile bikini a vita alta, tornato di moda di recente e assolutamente di tendenza anche nel 2022. Indossando questo modello, si torna subito agli anni Cinquanta, con la sensazione di essere una diva di Hollywood. È un taglio miracoloso che, quasi per magia, fa sparire tutti i rotolini.

Nascondere la pancia in spiaggia non sarà problematico con la moda mare 2022 che slancia anche se alte 150 cm

Il secondo consiglio è un altro grande classico: il costume nero intero. Armonizza la figura come nessun altro, a tutto tondo. Perché nero? Perché è il colore che più di tutti riesce a snellire e slanciare, quasi miracolosamente, anche le figure meno alte.

Chi non ama gli interi e preferisce i 2 pezzi può cercare anche un bikini con i volant. Questi inserti svolazzanti hanno il grande pregio di riuscire a nascondere i punti critici, slanciando al tempo stesso la figura. Pepli, rouches e giochi di tessuto nascondono la pancia e snelliscono le gambe, grazie a sapienti effetti ottici.

Non si può sbagliare scegliendo un modello sgambato che esalti la figura, ma anche i monospalla e quelli a fascia funzionano benissimo.

L’effetto ottico è un ottimo sistema su cui puntare, per esempio con alcune stampe particolari. Sono l’ideale per armonizzare la figura, magari con righe verticali, fantasie animalier oppure fiori.

Infine, si può giocare con un principio cardine dell’illusionismo: sviare l’attenzione. Magari usando dei modelli con cut-out strategici, posizionati alla perfezione per esaltare i punti di forza della figura. Via libera a scollature profonde, sensuali tagli ai fianchi o sul seno: nessuno si accorgerà più di quei rotolini fastidiosi!

