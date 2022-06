Chi segue la moda vuole apparire sempre a posto anche quando va a fare la spesa o porta a spasso il cane. Con l’avvento dell’estate si comincia a guardare le vetrine o a sfogliare le riviste per rinnovare il guardaroba. Spesso ricicliamo qualche capo ancora in buono stato, altre volte lo mettiamo da parte e compriamo qualcosa di attuale e di tendenza.

Ciò che però ormai non stupisce in fatto di moda è il ritorno di grandi classici. A volte può essere una giacca particolare, altre volte un colore o un tessuto.

Per l’estate del 2022 molti stilisti stanno riproponendo proprio capi ed accessori di successo di qualche decennio fa.

Prendiamo ad esempio le borse. Tra le altre è indispensabile avere la borsa di paglia. Piccola o grande, il taglio più in voga è squadrato, del classico colore o con inserti stampati. Ce ne sono anche con dettagli in pelle. È un must per andare in spiaggia con classe, portando con sé lo stretto necessario. La borsa di paglia è anche compagna fedele di passeggiate pomeridiane per lo shopping o un gelato con le amiche.

Tornano anche le espadrillas e i sandali aperti oppure legati alla caviglia o al polpaccio in tanti modi.

Sono queste le tendenze moda mare 2022 con borse, copricostumi e altro per farsi ammirare sulle più belle spiagge italiane

Andare in spiaggia vuol dire indossare il costume. Oltre al bikini, a vita bassa o alta, con arricci che camuffano la pancia e sgambato per slanciare, è prepotentemente di tendenza anche tra le vip il costume intero. Largo al colore, oltre all’intramontabile nero. Il taglio, però è fantasioso. Monospalla, con bordure particolari che ricordano le piume o con volant, è un capo che valorizza un po’ tutte le fisicità. In particolare, c’è il costume intero cut out, con tagli sul décolleté oppure ai fianchi, sensuale ma anche spiritoso.

Prima di farci ammirare in costume, possiamo attirare gli sguardi già con il copricostume, perfetto anche per una passeggiata. Parliamo del ritorno del caftano. Con stampe geometriche oppure monocolore, è comodo e chic.

Sono queste le tendenze moda mare per sentirci sicure, comode ed eleganti. In aggiunta, grande ritorno per il crochet. Ci sono già in giro molte borsette lavorate in questo modo, ma la sorpresa dell’estate sono il copricostume e il costume. Total white o con vari colori, il crochet è un classico che sta bene anche alle più giovani.

Dopo aver prenotato le vacanze, quindi, mettiamo in valigia il profumo giusto per l’estate insieme a questi capi e a una crema solare e saremo pronte per partire.

