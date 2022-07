Le vacanze estive sono il periodo dell’anno in cui molti si ritrovano dopo lungo tempo e sono tante le occasioni di svago e di divertimento. Si fanno aperitivi, gite fuori porta e cene tra amici e parenti. In questo periodo mantenersi in forma sembra davvero difficoltoso. Peraltro le elevate temperature non aiutano. Tuttavia volere è potere, quindi con un po’ di volontà e con le giuste accortezze, mantenere il peso forma è possibile. Inoltre chi soffre di determinate patologie come il diabete deve necessariamente prestare molta attenzione all’alimentazione durante tutto l’anno.

Praticare l’attività fisica anche d’estate è possibile, adottando determinate precauzioni. In particolare, se si praticano attività all’aria aperta sarà necessario evitare le ore più calde della giornata. Continuare a mantenere le sane abitudini anche d’estate è fondamentale soprattutto per chi deve tenere costantemente sotto controllo colesterolo e glicemia. Questo ovviamente non significa rinunciare ai piaceri della vita, ma semplicemente non abbassare la guardia perché patologie come il diabete purtroppo non vanno in vacanza.

Ecco quanti minuti bisognerebbe camminare o correre per smaltire calorie e grassi della pizza secondo gli esperti

Pertanto, soprattutto quando si decide di fare uno strappo alla regola, associare l’attività fisica può essere di grande aiuto. Potrebbe essere sufficiente anche una semplice passeggiata quotidiana di 30-45 minuti a passo svelto per ottenere notevoli vantaggi sulla salute. Il movimento fisico è molto importante in quanto contribuisce al calo di peso, riduce la glicemia, aumenta il colesterolo buono e riduce la pressione arteriosa. Inoltre aumenta la sensibilità insulinica correggendo una delle cause del diabete. Infatti sembrerebbe che per ridurre il rischio di ipertensione, colesterolo e diabete possa bastare questa semplice attività anche più della corsa.

Pertanto, se abbiamo voglia di una pizza, potrebbe essere utile sapere quanti minuti di attività si dovrebbero fare per consumare le calorie assunte. La Società italiana di diabetologia indica quanti minuti di cammino, bicicletta o corsa sono necessari per bruciare le calorie di una pizza margherita. In particolare, per chi ama correre basterà una corsa di appena 27 minuti o la cyclette per una durata di 66 minuti. Mentre chi ama passeggiare potrà fare una camminata di 105 minuti. Quindi se amiamo la pizza ma non vogliamo sentirci in colpa, ecco quanti minuti bisognerebbe camminare o correre per smaltire una margherita.

