Confessiamolo, quando ci viene quella pazza voglia di dolce, apriamo la dispensa e la prima cosa dolce che vediamo, addentiamo. Di solito questa voglia si fa sentire di più dopo pranzo o nel pomeriggio, dopo il sonnellino.

C’è un modo per assecondare la nostra voglia di dolce in modo sano, senza sentirci in colpa? Sì c’è e lo vedremo grazie a queste 2 ricette.

Come soddisfare la nostra voglia di dolci in modo sano e consapevole con queste 2 ricette

Vediamo la prima delle due ricette. I cupcake di ricotta, un dolce sfizioso e salutare, perfetto per ogni momento della giornata, molto apprezzato anche dai bambini.

Gli ingredienti sono i seguenti:

200 grammi di ricotta light;

50 grammi di zucchero di canna;

1 cucchiaino di zucchero vanigliato;

un uovo;

1 cucchiaio di succo di limone;

6 cucchiai di farina (integrale);

½ cucchiaino di lievito in polvere;

30 grammi di uva passa;

30 grammi di mandorle;

burro, margarina o olio di semi di girasole.

Ecco il procedimento.

Mettere la ricotta in una ciotola e sgranare leggermente con una forchetta. Aggiungere lo zucchero e il succo di limone. Rompere l’uovo, sbattere con una forchetta e incorporarlo al composto di formaggio. Mescolare la farina e il lievito e unire al composto di formaggio e mescolare bene.

Scaldare una noce di burro o un po’ di olio nella padella e aggiungere piccole quantità di composto. Ricoprire le tortine con uvetta e mandorle al centro. Quando la parte inferiore sarà dorata e croccante, capovolgere le tortine e friggere anche l’altro lato.

Questi cupcake hanno un ottimo sapore da soli, ma sono ottimi anche la salsa alla vaniglia o una pallina di gelato alla vaniglia. Anche il gelato può essere fatto in casa. Possiamo provare queste due squisite ricette senza gelatiera.

La seconda preparazione

Come soddisfare la nostra voglia di dolci in modo sano con questa seconda ricetta: le palline al cacao e mandorle.

Gli ingredienti necessari sono:

80 grammi di mandorle;

150 grammi di datteri snocciolati;

2 cucchiai di polvere di cacao;

un cucchiaio di burro di mandorle;

un pizzico di sale;

cocco grattugiato.

Ecco il procedimento per questo squisito e sano dolce.

Mettere le mandorle nel frullatore e tritarle finemente. Aggiungere gli altri ingredienti e continuare a mescolare fino a quando il composto non diventa un po’ appiccicoso. Con l’impasto formare delle palline e poi passarle nel cocco grattugiato. Mettere in frigo per circa un’ora, in modo che possano rassodare. Con questa ricetta usciranno circa 12 squisite palline. Come si può notare non c’è zucchero, perché la dolcezza naturale è data dai datteri.

La vita di tutti i giorni richiede sempre il massimo da parte di tutti noi, è fondamentale godersi una pausa sana e anche un po’ dolce.

