Anche se non si può ancora parlare d’estate, il caldo si è già impossessato delle nostre giornate e del nostro guardaroba. All’interno di quest’ultimo, infatti, persino i vestiti tipici della mezza stagione stanno lasciando spazio a quei tessuti così leggeri da sembrare impalpabili.

Lo stesso ricambio solitamente avviene anche nella zona accessori, che potremmo arricchire con qualche chicca che la moda ha lanciato per quest’estate 2022. Per esempio, potremmo regalarci una borsa cult negli anni Trenta ma che ritorna prepotentemente a spopolare.

In alternativa, sapientemente rimodernate, potremmo acquistare delle scarpe del passato, che non pensavamo di non indossare mai più ma che sono un vero trend.

Tuttavia, dovremmo fare attenzione a ritagliare uno spazietto di guardaroba per sistemare tutti i costumi che forse abbiamo già inaugurato, facendo posto anche alla vera star del momento.

Via di mezzo tra bikini e l’intero, questo costume è l’incredibile tendenza della moda mare 2022 che impazza nelle spiagge

Per essere fashion anche per andare al mare dovremmo arricchire la nostra collezione di costumi con il modello che sta facendo strage di cuori.

Se fino ad ora avessimo avuto a che fare solo con bikini, o due pezzi, e costumi interi, stile nuoto ma più eleganti, questi diventeranno solo un ricordo. Infatti, la lycra che avvolgerà il nostro corpo, come vere dee della moda, prende il nome di “trikini”.

Anche questo capo d’abbigliamento è stato ripescato dal passato, dai lontani anni Sessanta e dai più vicini anni 2000. Sostanzialmente si tratta di un costume tre pezzi composto da:

parte di sopra, a fascia o a triangoli;

parte di sotto, a slip più o meno sgambato;

banda centrale che collega le due parti.

Questa può essere più o meno sottile ma anche strutturata in diversi modi. A volte è una strisciolina unica, altre volte è divisa e tenuta insieme da un cerchio in metallo, altre volte ancora sono due striscioline laterali.

Il davanti, quindi, risulta più coprente di un bikini ma meno coprente rispetto al costume interno. Il dietro, invece, è sempre scoperto, lasciando nuda la schiena.

Acquisti trendy

Quindi, essendo una perfetta via di mezzo tra bikini e l’intero, il “trikini” spopola perché fascinoso e perché riesce ad accontentare un po’ tutte le donne. Infatti, è l’ideale per chi vorrebbe da anni abbandonare il monopezzo senza, però, osare troppo. Al contrario, sarebbe la scelta vincente per le amanti dei bikini che cercano da sempre un interno non troppo coprente.

Infine, per acquistare il proprio “trikini” in versione super trendy dovremmo puntare su un modello:

unico colore ma sgargiante, come nella variante fucsia o turchese;

decorato con stampe floreali, pois o con l’intramontabile animalier;

in tessuti meno convenzionali, come il lurex o il jersey laminato.

