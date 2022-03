Nascondere i chili di troppo non sarà più un problema grazie a questi accessori che stanno spopolando perché snelliscono il fisico

Il mondo della moda ha modificato i suoi stereotipi. Per adeguarsi ai cambiamenti della società, la moda ha sradicato le sue radici verso l’innovazione. Infatti, la modella alta e magra è stata superata da quella curvy.

Ciò nonostante, molte persone non riescono ancora ad accettarsi. Premettendo che tutti dovremmo piacerci così come siamo, con le nostre imperfezioni, non tutti riescono in questo intento. Infatti, soprattutto giovani donne ancora si guardano allo specchio e non riescono a vedere un’immagine riflessa per come vorrebbero.

Perdere peso, ormai, è un obiettivo fisso, anche perché l’estate si avvicina sempre più. Se vogliamo dimagrire senza fare la dieta in soli 15 giorni, ecco cosa bisognerebbe fare. In ogni caso, consigliamo soprattutto di rivolgerci ad un esperto.

Nel frattempo, potremmo rivolgerci anche agli esperti di moda. Sembra incredibile, eppure la moda può essere un’amica, in tal senso. Attraverso alcuni trucchetti sarà possibile nascondere le imperfezioni e, al contempo, valorizzare i punti di forza. Infatti, nascondere i chili di troppo non sarà più una sfida insormontabile.

Gli accessori che slanciano la figura

Abbinare capi e accessori di tendenza non solo ci farà apparire belle, sensuali e cool ma anche più magre. Innanzitutto, seguiamo questi consigli, da veri esperti, appositi per coprire le forme morbide. Infatti, alcune fantasie non vanno bene, in quanto andrebbero solo a pronunciarle.

Ma anche gli accessori giocano un ruolo essenziale nel nascondere i chili di troppo. Non dovremmo fare altro che attuare alcuni trucchetti, che hanno l’obiettivo di distogliere lo sguardo dalle forme. Per cui gli accessori oversize ci permetteranno di raggiungere questo scopo.

Per esempio, ad abiti o completi monocromatici abbiniamo borse grandi e capienti e dai colori vivaci. La borsa dalle grandi dimensioni non solo è comoda per la capienza, ma è anche perfetta per nascondere ciò che vorremmo non si vedesse. I colori vivaci, invece, sono di tendenza della collezione primavera ed estate e distoglieranno lo sguardo indiscreto.

Un altro accessorio che distoglie lo sguardo è la collana appariscente. Le caratteristiche ideali dovrebbero essere la dimensione e l’arricchimento. Più sono ricche, vistose e grandi, meglio sarà. Lo sguardo si concentrerà sulla collana, piuttosto che sul fisico.

Nascondere i chili di troppo non sarà più un problema grazie a questi accessori che stanno spopolando perché snelliscono il fisico

Fortunatamente, la lista degli accessori non finisce qui. Infatti, prendiamo in considerazione anche il cinturone. Posizionandolo in vita, assottiglierà otticamente l’addome ed esalterà i punti di forza, come il seno.

Un altro accessorio da non sottovalutare è la scarpa. Per slanciare la figura e sembrare più snelle dovremmo usare le scarpe con il tacco. Décolleté e stivali lunghi sarebbero ideali. Le décolleté, oltre a essere eleganti, fanno sembrare più alte e slanciate, mentre gli stivali nascondono le gambe.

