Li adoreremo sia a 30 che a 50 anni questi tagli di capelli che assottigliano il viso e che ringiovaniscono

Se la moda propone questi capi che spopoleranno durante le prossime stagioni, anche nel campo dei capelli cambiano le tendenze. Infatti, se durante l’inverno i tagli alla moda erano lo shag cut, il modern bob e il bixie, per la primavera e per l’estate dovremmo chiedere al parrucchiere altri tagli.

Li adoreremo sia a 30 che a 50 anni, perché non solo sono sbarazzini e moderni, ma assottigliano anche il viso, facendoci sembrare più magre. La forma del viso, infatti, è importante per il taglio di capelli. Magari, potrebbe capitare che ci piace un determinato taglio, ma la forma del nostro viso non lo risalterebbe.

Invece, dovremmo iniziare a pensare che ad ogni forma corrisponde un taglio perfetto, che ringiovanisce e addolcisce anche quelle forme più “spigolose”. Per esempio, chi ha il viso tondo, anche con il doppio mento, dovrebbe portare i capelli lunghi, che andrebbero a coprire questa rotondità.

Tuttavia, anche chi ha un viso tondo può optare per un taglio corto. Basta solo individuare quello adatto, che vada a valorizzare i punti forti e, al contempo, a nascondere quelli deboli. Per la primavera estate non perdiamoci questi tagli alla moda.

I tagli e le forme del viso

Per un viso tondo, il taglio che spopolerà questa primavera sarà lo shag cut, ma accompagnato dalle micro bangs. Si tratta di un taglio medio-corto che assottiglia le guance e il mento, attraverso le ciocche più lunghe sui lati, e che risalta gli occhi e la fronte, attraverso le micro bangs.

Si potrebbe optare sia per un taglio più corto che per uno più lungo. Tuttavia, l’aspetto più importante è che la frangia o le micro bangs siano corte e che le ciocche laterali siano più lunghe. Sempre per il viso tondo, ma anche per la forma squadrata, il taglio adatto è il blunt bob soft.

Si tratta di un caschetto più lungo rispetto al classico, con la riga in mezzo, che nasconde le spigolosità del viso squadrato e la rotondità del doppio mento. Valorizzerà queste forme del viso, soprattutto se abbiniamo al taglio uno shatush o balayage.

Li adoreremo sia a 30 che a 50 anni questi tagli di capelli che assottigliano il viso e che ringiovaniscono

Invece per il viso ovale, optiamo per il pixie cut con un lato più corto dell’altro, nonché con frangia corposa e laterale. Questo taglio, per esempio, è perfetto per le over 50, perché ringiovanisce e risalta sia gli occhi che la parte inferiore del viso. Inoltre, se abbiamo la fronte larga, la frangia corposa la nasconderà.

Ecco quali sono i tagli alla moda della primavera estate, perfetti sia per le giovani che per le donne più mature, nonché ideali per ogni forma del viso. Cosa stiamo aspettando? Andiamo subito dal nostro parrucchiere di fiducia!

Lettura consigliata

Altro che pelle, per essere favolose e sempre al top sia a 30 che a 60 anni ritornano di moda questi capi che ringiovaniscono