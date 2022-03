Sono almeno 10 le razze di cani che un anziano potrebbe adottare anche perché ci garantiscono questo incredibile beneficio per la nostra salute a cui non tutti pensano

Che bello avere un cane in casa. L’allegria e la fedeltà che portano, nelle nostre abitazioni, questi amici dell’uomo, sono impareggiabili. Qualunque sia il nostro stato d’animo, sappiamo di poter contare su di loro.

A differenza di quello che fa, spesso, il genere umano, il cane non tradisce mai. Il loro è un amore incondizionato. E non guardano certo alla nostra età. Sono almeno 10 le razze di cani che un anziano potrebbe scegliere. Questo perchè sono tutte adatte per vivere anche con chi non è più un ragazzino.

Un amico che non fa bene solo al nostro umore, ma anche alla salute del nostro corpo

Chi ha un cane, infatti, anche se anziano, deve badare ai suoi bisogni. Ad esempio, portarlo fuori anche quando piove o fa freddo, per fargli fare la sua passeggiata. Così, chi lo accudisce è “costretto” ad uscire di casa e camminare, anche quando, magari, non ne abbia voglia. E l’attività fisica è fondamentale anche nella terza età. In sostanza, come sottolineato anche dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri, avere un cane potrebbe allungare la vita.

Stabilito che il cane, per tanti motivi, può essere un ottimo compagno per un anziano, va definito quale razza sia meglio. Ovviamente, nessuno ha la formula magica. Non è detto che un determinato cane vada bene per due settantenni. Dipenderà anche dal carattere di ogni persona.

Però, di base, si possono suggerire alcune razze rispetto ad altre. Come lo Shih Tzu, detto anche “cane leone”, che non solo è di piccola taglia, ma anche molto ubbidiente. Probabilmente, uno dei più tranquilli tra quelli di compagnia e, per questo, molto adatto ad un appartamento.

I Carlini non necessitano di grande esercizio e detestano il freddo e il caldo. Insomma, amano l’appartamento e, per questo, potrebbero andar bene per un anziano.

I Barboncini sono facilmente addestrabili, oltre essere una razza che si lega molto al suo proprietario. Per questo, andrebbero considerati in una eventuale lista. Se vivessimo in condominio, dovremmo fare un pensiero su un Boston Terrier che ha la peculiarità di non abbaiare molto. Hanno anche un carattere decisamente docile.

Anche il Cavalier King è una razza che andrebbe presa in considerazione. Visto il loro carattere mite e tranquillo, sono perfetti come animali da compagnia. Sono anche amanti del gioco, portano allegria e sono facili da addestrare. Oltre che da curare, grazie anche a preziosi consigli.

Il Beagle, anche da cucciolo, è un cane davvero divertente e simpatico. Per combattere stress e depressione, insomma, sono tra i preferiti e non solo dagli anziani. E che dire del Pomerania? Si trova a suo agio in casa e molti anziani lo hanno adottato per questo suo carattere giocoso.

Il Bichon Frisé oltre ad essere affettuoso e obbediente, è anche intelligente. E gli bastano brevi passeggiate. Così come il Bulldog francese, cane tranquillo, perfetto per la casa. Infine, il giocoso Bolognese, facile da addestrare, potrebbe rivelarsi una scelta azzeccata per un anziano.