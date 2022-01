Ci sono momenti della vita in cui decidiamo di rilassarci e di prenderci una pausa dalle regole. Festività e vacanze sono solitamente i momenti migliori per farlo. Si fa una pausa dal lavoro e dagli impegni, si viaggia, si fanno cene con amici e parenti e si lascia perdere la dieta.

Ma basta qualche abbuffata o 2 bicchieri di vino in più per ricevere le prime risposte dal nostro corpo. La pancia può mostrarsi gonfia per la cattiva digestione. Ecco perché un po’ tutti andiamo alla ricerca di tisane detox casalinghe come questa tisana che sgonfia la pancia e riduce i bruciori di stomaco. Poi subentrano i chili di troppo, che nelle donne spesso colpiscono pancia e girovita.

Ma non è necessario preoccuparsi. Infatti, una volta finito il periodo fuori dalle regole, riprenderemo il nostro ritmo regolare e prenderemo il peso di prima. Nel frattempo, però, possiamo usare qualche espediente fornito dall’abbigliamento. Ecco intanto i trucchi su come vestirsi per apparire più snelli e con gambe più lunghe.

Ma nascondere fianchi larghi e pancetta in modo elegante è facile grazie a 3 geniali capi d’abbigliamento. Con i consigli dei nostri esperti di moda saremo capaci di smussare le rotondità e celare i chili di troppo. Fianchi larghi e pancia gonfia non saranno un problema, perché saranno nascosti da effetti ottici strabilianti. Vediamo insieme di cosa si tratta e come fare gli abbinamenti giusti.

Nascondere fianchi larghi e pancetta in modo elegante è facile grazie a 3 geniali capi d’abbigliamento

Il primo capo d’abbigliamento che riesce a nascondere contemporaneamente pancia e fianchi è l’abito chemisier. Questo vestito è caratterizzato da una tunica lunga solitamente abbottonata stretta sotto il seno da una cintura. È proprio quest’ultima che crea un equilibrio tra i fianchi e il torso. La cintura alta nasconde la pancetta e sottolinea la vita invece che i fianchi.

Lo stesso uso della cintura, si può fare con pantaloni e gonne. Infatti, valorizzando la vita spostiamo l’attenzione sul seno. Ecco perché possiamo sfruttare dei corpetti particolarmente sexy, una collana vistosa e colorata o una giacca lunga.

Ma se vogliamo ottenere un risultato maggiore, allora indossiamo una gonna o un pantalone a vita alta e una maglia con lo scollo a V. La scollatura di questo tipo smorza i fianchi larghi creando un’armonia di geometrie. Questo trucco è molto usato dalle star quando vogliono indirizzare gli sguardi del pubblico.