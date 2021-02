Essere di piccola statura può essere una grande risorsa. Probabilmente chi convive con questa caratteristica trova mille motivi per non esserne felice. La stessa cosa succede per chi ha gambe troppo magre, torso corto, spalle larghe etc. Essere contenti di se stessi non è facile.

Il trucco che fa scomparire tutti i dubbi e le incertezze è trovare il vestiario perfetto. Vestiti e accessori che calzino a pennello, valorizzando le caratteristiche fisiche della persona. Sarà sufficiente giocare con le altezze e gli accostamenti. Per chi si lamenta di avere le gambe corte, ecco dei trucchi su come vestirsi per apparire più snelli e con gambe più lunghe.

Equilibrio tra busto e gambe

Se il problema più evidente è la disparità tra un busto allungato e gambe più corte, sarà il caso di selezionare bene il vestiario. Per la parte superiore si sceglieranno magliette che evidenzino il punto vita: quindi via a magliette e maglioni corti. Se proprio si amano le magliette lunghe, allora dovranno entrare nei pantaloni rigorosamente a vita alta. Da evitare magliette e maglioni lunghi, che fanno sembrare il busto lungo e accorciano le gambe.

Anche per i vestiti bisogna fare una scelta oculata: i vestiti devono sempre sottolineare il punto vita e mai ricadere sui fianchi. Quindi, che siano aderenti o meno, indossiamoli con una cintura che spezza la figura in favore delle gambe.

Trucchi su come vestirsi per apparire più snelli e con gambe più lunghe

Per quanto riguarda la parte inferiore, si devono preferire pantaloni (a palazzo), jeans e gonne (a ruota, a matita) a vita alta, da indossare preferibilmente con tacchi e scarpe alte. Stivaletti bassi, a mezza gamba e sneakers tendono a creare l’effetto “gamba corta”. I pantaloni a vita bassa renderanno lo stesso disservizio. Nel caso le gambe non siano super magre, si preferiranno pantaloni e gonne non troppo strette ma sempre a vita alta.

Se si punta sull’effetto ottico, allora scegliamo magliette o camice a righe orizzontali. Si sa che il nero snellisce, quindi via a pantaloni e gonne lunghe e di colore scuro, magari spezzate da una camicia colorata. L’importante è provare le varie combinazioni e sentirsi a proprio agio.

